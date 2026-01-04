عربي
مامادي دومبويا رئيسا لغينيا بعد حصوله على 86.72% من أصوات الناخبين
مامادي دومبويا رئيسا لغينيا بعد حصوله على 86.72% من أصوات الناخبين
سبوتنيك عربي
وذكر موقع "أفريقيا غينيا" المحلي أنه "تم إعلان مامادي دومبويا رئيسا منتخبا لجمهورية غينيا لولاية مدتها سبع سنوات من قبل المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في البلاد).وفي 1 كانون الثاني/يناير، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غينيا فوز قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 86.72% من الأصوات.وتقدم 9 مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية مامادي دومبويا.
أعلنت المحكمة العليا في غينيا، مساء الأحد، فوز قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد حصوله على 86.72 بالمئة من أصوات الناخبين.
وذكر موقع "أفريقيا غينيا" المحلي أنه "تم إعلان مامادي دومبويا رئيسا منتخبا لجمهورية غينيا لولاية مدتها سبع سنوات من قبل المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في البلاد).

وأضاف الموقع أن "مامادي دومبويا، وهو مرشح مستقل، حصل على 4.594.262 مليون صوتًا، أي 86.72 بالمئة من الأصوات الصحيحة المدلى بها".

مركبات تعبر طريقاً في وسط بيساو، غينيا بيساو، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
غينيا تشهد اليوم أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021
28 ديسمبر 2025, 01:00 GMT
وفي 1 كانون الثاني/يناير، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غينيا فوز قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 86.72% من الأصوات.

وسجل نحو 7 ملايين مواطن غيني في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في 6 مدن روسية هي موسكو وسان بطرسبورغ وفورونيج ويكاترينبورغ وكراسنويارسك وروستوف.

وتقدم 9 مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية مامادي دومبويا.
