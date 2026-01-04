https://sarabic.ae/20260104/مامادي-دومبويا-رئيسا-لغينيا-بعد-حصوله-على-8672-من-أصوات-الناخبين-1108915419.html

مامادي دومبويا رئيسا لغينيا بعد حصوله على 86.72% من أصوات الناخبين

مامادي دومبويا رئيسا لغينيا بعد حصوله على 86.72% من أصوات الناخبين

أعلنت المحكمة العليا في غينيا، مساء الأحد، فوز قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد...

وذكر موقع "أفريقيا غينيا" المحلي أنه "تم إعلان مامادي دومبويا رئيسا منتخبا لجمهورية غينيا لولاية مدتها سبع سنوات من قبل المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في البلاد).وفي 1 كانون الثاني/يناير، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غينيا فوز قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 86.72% من الأصوات.وتقدم 9 مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية مامادي دومبويا.

