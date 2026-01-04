https://sarabic.ae/20260104/نائب-أردوغان-يؤكد-وقوف-تركيا-إلى-جانب-الشعب-الفنزويلي-1108907628.html

نائب أردوغان يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي

نائب أردوغان يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي

أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن بلادها ستواصل دعمها للقانون الدولي واحترام الإرادة الوطنية للشعوب لتحقيق الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح يلماز أن أنقرة تؤكد دعمها للشعب الفنزويلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى التأكيد على أن السياسة الخارجية يجب أن تدار بالعقل وعلى أساس المصالح الوطنية. جاء ذلك تعليقا على التطورات التي تشهدها فنزويلا إثر احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته، أمس السبت. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.ودانت مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، اليوم الأحد "العدوان الأمريكي" الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.وقالت المجموعة التي تضم 18 دولة بينها روسيا والصين وفنزويلا، في بيان: "تدين مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأشد وأقوى العبارات الفعل العدواني الذي ارتكب في 3 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد جمهورية فنزويلا من قبل القوات الخاصة الأمريكية".

