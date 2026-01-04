https://sarabic.ae/20260104/نائب-أردوغان-يؤكد-وقوف-تركيا-إلى-جانب-الشعب-الفنزويلي-1108907628.html
نائب أردوغان يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي
نائب أردوغان يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي
سبوتنيك عربي
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن بلادها ستواصل دعمها للقانون الدولي واحترام الإرادة الوطنية للشعوب لتحقيق الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T17:55+0000
2026-01-04T17:55+0000
2026-01-04T17:55+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار تركيا اليوم
فنزويلا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108907866_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_091452de7cacde5ca2e390d1571f01ba.jpg
وأوضح يلماز أن أنقرة تؤكد دعمها للشعب الفنزويلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى التأكيد على أن السياسة الخارجية يجب أن تدار بالعقل وعلى أساس المصالح الوطنية. جاء ذلك تعليقا على التطورات التي تشهدها فنزويلا إثر احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته، أمس السبت. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية". وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.ودانت مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، اليوم الأحد "العدوان الأمريكي" الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.وقالت المجموعة التي تضم 18 دولة بينها روسيا والصين وفنزويلا، في بيان: "تدين مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأشد وأقوى العبارات الفعل العدواني الذي ارتكب في 3 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد جمهورية فنزويلا من قبل القوات الخاصة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20260104/مجموعة-أصدقاء-الدفاع-عن-ميثاق-الأمم-المتحدة-تدين-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108905585.html
https://sarabic.ae/20260104/وزير-الدفاع-الفنزويلي-الولايات-المتحدة-قتلت-معظم-حراس-مادورو-الأمنيين-خلال-عملية-اختطافه--1108905716.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108907866_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_de4ddb28b6d7a1955cfd86284977eb65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, فنزويلا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, فنزويلا, الأخبار
نائب أردوغان يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن بلادها ستواصل دعمها للقانون الدولي واحترام الإرادة الوطنية للشعوب لتحقيق الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف.
وأوضح يلماز أن أنقرة تؤكد دعمها للشعب الفنزويلي، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى التأكيد على أن السياسة الخارجية يجب أن تدار بالعقل وعلى أساس المصالح الوطنية.
جاء ذلك تعليقا على التطورات التي تشهدها فنزويلا إثر احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته، أمس السبت.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
ودانت مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، اليوم الأحد "العدوان الأمريكي" الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.
وقالت المجموعة
التي تضم 18 دولة بينها روسيا والصين وفنزويلا، في بيان: "تدين مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأشد وأقوى العبارات الفعل العدواني الذي ارتكب في 3 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد جمهورية فنزويلا من قبل القوات الخاصة الأمريكية".