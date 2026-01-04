https://sarabic.ae/20260104/وكالة-كوريا-الديمقراطية-تختبر-صواريخ-فرط-صوتية-1108915630.html
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) ، أن كوريا الديمقراطية الشمالية أجرت اختبارًا لصواريخ فرط صوتية. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت الوكالة أن وحدة من قوة الضربات النارية التابعة للجيش الشعبي الكوري أجرت في 4 يناير تدريبات على إطلاق صواريخ فرط صوتية.وأكد زعيم كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم جونغ أون، الذي راقب التدريبات، أنها حققت هدفًا دفاعيًا وتقنيًا هامًا.ووصف تعزيز الردع النووي للبلاد بأنه أولوية استراتيجية حاسمة، وإنها تأتي بسبب "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المختلفة".وقال جيش كوريا الجنوبية أمس، إن بيونغيانغ أطلقت صواريخ باليستية باتجاه البحر، بالتزامن مع بدء الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج زيارة رسمية إلى الصين.وجاء إطلاق الصواريخ عقب بيان أصدرته كوريا الديمقراطية نددت فيه بالهجمات الأمريكية على فنزويلا، معتبرة ذلك انتهاك لسيادة كراكاس.
22:50 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 23:26 GMT 04.01.2026)
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) ، أن كوريا الديمقراطية الشمالية أجرت اختبارًا لصواريخ فرط صوتية.
وأفادت الوكالة أن وحدة من قوة الضربات النارية التابعة للجيش الشعبي الكوري أجرت في 4 يناير تدريبات على إطلاق صواريخ فرط صوتية.
وأُطلقت الصواريخ من منطقة ريوكبو في بيونغ يانغ، وأصابت أهدافًا على بُعد 1000 كيلومتر في بحر اليابان.
وأكد زعيم كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم جونغ أون، الذي راقب التدريبات، أنها حققت هدفًا دفاعيًا وتقنيًا هامًا
ووصف تعزيز الردع النووي للبلاد بأنه أولوية استراتيجية حاسمة، وإنها تأتي بسبب "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المختلفة".
وقال جيش كوريا الجنوبية أمس، إن بيونغيانغ أطلقت صواريخ باليستية باتجاه البحر، بالتزامن مع بدء الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج زيارة رسمية إلى الصين.
وجاء إطلاق الصواريخ عقب بيان أصدرته كوريا الديمقراطية نددت فيه بالهجمات الأمريكية على فنزويلا، معتبرة ذلك انتهاك لسيادة كراكاس.