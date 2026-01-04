كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ باليستية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ باليستية
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ باليستية
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن عمليات الإطلاق رُصدت من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يانغ عند الساعة 7:50 صباحا، مشيرة إلى أن الصواريخ قطعت مسافة تُقدّر بنحو 900 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر.وأضافت الهيئة أن كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تحليلات دقيقة لبيانات الإطلاق، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل حالة التأهب القصوى، مع تبادل وثيق للمعلومات الاستخباراتية مع أمريكا واليابان، تحسبا لأي إطلاقات إضافية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، تزامنا مع استعداد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لزيارة بكين، وعقد قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ ضربة عسكرية ضد فنزويلا أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته.وكانت آخر تجربة صاروخية باليستية لجمهورية كوريا الديمقراطية جرت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، عندما أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر الصين الشرقي، في سادس تجربة من نوعها خلال العام الماضي.من جانبها، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوية، في بيان، أنها على علم بعمليات الإطلاق وتُجري مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها، مشددة على أن الصواريخ "لا تمثل تهديدا مباشرا للأراضي أو القوات الأمريكية، ولا لحلفاء واشنطن في المنطقة، مع استمرار التزام أمريكا بالدفاع عن أمنها وأمن حلفائها".
تابعنا عبر
أفادت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت، صباح اليوم الأحد، عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان (بحر الشرق)، في أول تجربة صاروخية لها مع بداية العام الحالي.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن عمليات الإطلاق رُصدت من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يانغ عند الساعة 7:50 صباحا، مشيرة إلى أن الصواريخ قطعت مسافة تُقدّر بنحو 900 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر.
وأضافت الهيئة أن كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تحليلات دقيقة لبيانات الإطلاق، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل حالة التأهب القصوى، مع تبادل وثيق للمعلومات الاستخباراتية مع أمريكا واليابان، تحسبا لأي إطلاقات إضافية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
01:32 GMT
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، تزامنا مع استعداد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لزيارة بكين، وعقد قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ ضربة عسكرية ضد فنزويلا أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته.
وكانت آخر تجربة صاروخية باليستية لجمهورية كوريا الديمقراطية جرت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، عندما أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر الصين الشرقي، في سادس تجربة من نوعها خلال العام الماضي.
من جانبها، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوية، في بيان، أنها على علم بعمليات الإطلاق وتُجري مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها، مشددة على أن الصواريخ "لا تمثل تهديدا مباشرا للأراضي أو القوات الأمريكية، ولا لحلفاء واشنطن في المنطقة، مع استمرار التزام أمريكا بالدفاع عن أمنها وأمن حلفائها".
