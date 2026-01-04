https://sarabic.ae/20260104/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1108888937.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T01:32+0000
2026-01-04T01:32+0000
2026-01-04T01:32+0000
العالم
أخبار كوريا
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098145553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad89f719aa94597fbc8ba28ecb5e7b0.jpg
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها: "أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخاً باليستياً مجهولا باتجاه بحر اليابان (بحر الشرق)". دون تقديم مزيد من التفاصيل.وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الديمقراطية باتجاه بحر الشرق في 7 نوفمبر العام المنصرم.ويذكر أن كوريا الديمقراطية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ "هواسال" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم. تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.
https://sarabic.ae/20251224/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-بعيد-المدى-1108537552.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098145553_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f6be2c880b2d9ac69c4c04affc73c080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار كوريا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار كوريا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها: "أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخاً باليستياً مجهولا باتجاه بحر اليابان (بحر الشرق)". دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الديمقراطية باتجاه بحر الشرق في 7 نوفمبر العام المنصرم.
24 ديسمبر 2025, 22:33 GMT
ويذكر أن كوريا الديمقراطية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ "هواسال" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم. تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.