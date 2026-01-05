https://sarabic.ae/20260105/التدخلات-العسكرية-الأمريكية-وعملياتها-الاستخباراتية-في-أمريكا-اللاتينية-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1108932234.html
التدخلات العسكرية الأمريكية وعملياتها الاستخباراتية في أمريكا اللاتينية منذ الحرب العالمية الثانية
التدخلات العسكرية الأمريكية وعملياتها الاستخباراتية في أمريكا اللاتينية منذ الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير "سبوتنيك" بإنشاء انفوغراف يظهر تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية والعمليات الرئيسية التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية في أمريكا اللاتينية... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T14:01+0000
2026-01-05T14:01+0000
2026-01-05T14:18+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العالم
أمريكا اللاتينية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108932330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_600d914dfeec1f5a3c45e8489d4a47e9.png
وتظهر الصور الدول في أمريكا اللاتينية التي تعرضت لعمليات غزو مع التواريخ، حيث تظهر المصادر أن أغلب دول القارة الأمريكية الجنوبية قد تعرضت لتدخل عسكري أمريكي في تاريخا.
أمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108932330_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_fb9fd34640cbefac3e2d89514f9a0451.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, أمريكا اللاتينية, инфографика
انفوجرافيك, العالم, أمريكا اللاتينية, инфографика
التدخلات العسكرية الأمريكية وعملياتها الاستخباراتية في أمريكا اللاتينية منذ الحرب العالمية الثانية
14:01 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 14:18 GMT 05.01.2026)
قام فريق تحرير "سبوتنيك" بإنشاء انفوغراف يظهر تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية والعمليات الرئيسية التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية في أمريكا اللاتينية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في فنزويلا.
وتظهر الصور الدول في أمريكا اللاتينية التي تعرضت لعمليات غزو مع التواريخ، حيث تظهر المصادر أن أغلب دول القارة الأمريكية الجنوبية قد تعرضت لتدخل عسكري أمريكي في تاريخا.