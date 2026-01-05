الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادثة عبور اثنين من مواطنيه الحدود مع الأردن

عربي
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الأحد، عن بيان للجيش الإسرائيلي، مفاده عبور مواطنين إسرائيليين اثنين الحدود إلى الأردن، تم على إثرها توقيفهما ثم إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى بلادهما.وذكر الجيش أن المواطنين الاثنين عبرا عن طريق الخطأ من إسرائيل إلى أراضي الأردن، وقد تم توقيفهما من قبل قوات الجيش الأردني بعد عبورهما الحدود.وأكد أنه "تم الإفراج عن المواطنين الاثنين وإعادتهما إلى إسرائيل"، مشددا على أن "عبور الحدود إلى الأردن خارج معبر حدودي منظم يعد أمرا محظورا وخطيرا على الإسرائيليين، ويشكل مخالفة للقانون".ويشار إلى أنه في الشهر الماضي، بدأت إسرائيل بناء أول مقطعين من جدار حدودي أعلنت إنشاءه على الحدود الأردنية، ومن المقرر أن يمتد لمسافة 80 كيلومترا، ويشمل مناطق الغور ومرج بن عامر.وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في وزارة الأمن والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، هي التي تتولى التنفيذ.ولفت بيان الوزارة إلى أنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي لتخطيط مقاطع الجدار الأخرى، إضافة إلى بلورة مفهوم دفاعي عن الحدود وما يتطلبه ذلك من جهود.يذكر أن قسما كبيرا من الجانب الغربي للحدود الأردنية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تقدر تكلفة الجدار الحدودي بنحو 5.5 مليار شيكل (نحو 1.7 مليار دولار).ويتضمن المشروع إقامة منظومة متعددة الطبقات بطول الحدود تبدأ من هضبة الجولان المحتلة حتى منطقة شمال مدينة إيلات.ووصف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا المشروع بأنها أحد المهمات المركزية من أجل أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنه يسهم في تأمين عمليات الاستيطان على طول الحدود ويحد من تهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.وتابع: "أمرنا بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار لترسيخ سيطرتنا في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي في أمننا القومي"، حسب وصفه.
كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل حادثة عبور اثنين من مواطنيه الحدود مع الأردن، أمس الأحد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الأحد، عن بيان للجيش الإسرائيلي، مفاده عبور مواطنين إسرائيليين اثنين الحدود إلى الأردن، تم على إثرها توقيفهما ثم إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى بلادهما.
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن وتعيد حافلات المسافرين
19 سبتمبر 2025, 07:10 GMT
وذكر الجيش أن المواطنين الاثنين عبرا عن طريق الخطأ من إسرائيل إلى أراضي الأردن، وقد تم توقيفهما من قبل قوات الجيش الأردني بعد عبورهما الحدود.
وأكد أنه "تم الإفراج عن المواطنين الاثنين وإعادتهما إلى إسرائيل"، مشددا على أن "عبور الحدود إلى الأردن خارج معبر حدودي منظم يعد أمرا محظورا وخطيرا على الإسرائيليين، ويشكل مخالفة للقانون".
ويشار إلى أنه في الشهر الماضي، بدأت إسرائيل بناء أول مقطعين من جدار حدودي أعلنت إنشاءه على الحدود الأردنية، ومن المقرر أن يمتد لمسافة 80 كيلومترا، ويشمل مناطق الغور ومرج بن عامر.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في وزارة الأمن والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، هي التي تتولى التنفيذ.
ولفت بيان الوزارة إلى أنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي لتخطيط مقاطع الجدار الأخرى، إضافة إلى بلورة مفهوم دفاعي عن الحدود وما يتطلبه ذلك من جهود.
يذكر أن قسما كبيرا من الجانب الغربي للحدود الأردنية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تقدر تكلفة الجدار الحدودي بنحو 5.5 مليار شيكل (نحو 1.7 مليار دولار).
ويتضمن المشروع إقامة منظومة متعددة الطبقات بطول الحدود تبدأ من هضبة الجولان المحتلة حتى منطقة شمال مدينة إيلات.
ووصف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا المشروع بأنها أحد المهمات المركزية من أجل أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنه يسهم في تأمين عمليات الاستيطان على طول الحدود ويحد من تهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتابع: "أمرنا بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار لترسيخ سيطرتنا في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي في أمننا القومي"، حسب وصفه.
