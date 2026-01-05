https://sarabic.ae/20260105/بوتين-عودة-النشيد-والعلم-إلى-الرياضيين-البارالمبيين-الروس-يعد-انتصارا-عظيما-1108920600.html
وقال بوتين في تهنئة وجهها للجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "أصدقائي الأعزاء، أتقدم بخالص التهاني إلى الرياضيين والمدربين والموظفين والقدامى في اللجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها".واضاف بوتين: "أعتبر هذا انتصارا عظيما لنا جميعا".وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية"، الذي عقد في يناير / كانون الثاني عام 2025، على ضرورة آلا "يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".وكانت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، قد أعلنت في مايو/ أيار عام 2023، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.وأكدت اللجنة البارالمبية الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول في المسابقات الدولية.وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت في وقت سابق الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
