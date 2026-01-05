عربي
https://sarabic.ae/20260105/بوتين-عودة-النشيد-والعلم-إلى-الرياضيين-البارالمبيين-الروس-يعد-انتصارا-عظيما-1108920600.html
بوتين: عودة النشيد والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس يعد انتصارا عظيما
بوتين: عودة النشيد والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس يعد انتصارا عظيما
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عودة النشيد الوطني والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس في المسابقات الرياضية بالانتصار المشترك العظيم. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T07:21+0000
2026-01-05T07:46+0000
روسيا
رياضة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108519975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_005944177dd11a48bb1d7a9c67465829.jpg
وقال بوتين في تهنئة وجهها للجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "أصدقائي الأعزاء، أتقدم بخالص التهاني إلى الرياضيين والمدربين والموظفين والقدامى في اللجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها".واضاف بوتين: "أعتبر هذا انتصارا عظيما لنا جميعا".وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية"، الذي عقد في يناير / كانون الثاني عام 2025، على ضرورة آلا "يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".وكانت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، قد أعلنت في مايو/ أيار عام 2023، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.وأكدت اللجنة البارالمبية الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول في المسابقات الدولية.وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت في وقت سابق الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
https://sarabic.ae/20251106/بوتين-لا-ينبغي-أن-تصبح-الرياضة-رهينة-للصراعات-السياسية-1106804418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108519975_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_babe7c8888a61a6a9856ff4d0fd07de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رياضة, فلاديمير بوتين
روسيا, رياضة, فلاديمير بوتين

بوتين: عودة النشيد والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس يعد انتصارا عظيما

07:21 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 07:46 GMT 05.01.2026)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عودة النشيد الوطني والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس في المسابقات الرياضية بالانتصار المشترك العظيم.
وقال بوتين في تهنئة وجهها للجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "أصدقائي الأعزاء، أتقدم بخالص التهاني إلى الرياضيين والمدربين والموظفين والقدامى في اللجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها".

وتابع بوتين: "إنه لمن دواعي سروري أن نرى أبطالنا البارالمبيين يتنافسون اليوم مجدداً في المسابقات الدولية الكبرى حاملين رموزنا الوطنية وأعلامنا وأناشيدنا".

واضاف بوتين: "أعتبر هذا انتصارا عظيما لنا جميعا".
وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية"، الذي عقد في يناير / كانون الثاني عام 2025، على ضرورة آلا "يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
6 نوفمبر 2025, 15:49 GMT
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، قد أعلنت في مايو/ أيار عام 2023، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها اليوم: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".

وأكدت اللجنة البارالمبية الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول في المسابقات الدولية.
وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت في وقت سابق الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
قال الرئيس بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.
وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
