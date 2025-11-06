https://sarabic.ae/20251106/بوتين-لا-ينبغي-أن-تصبح-الرياضة-رهينة-للصراعات-السياسية-1106804418.html
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، على ضرورة ألا تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية والتناقضات الجيوسياسية. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T15:49+0000
2025-11-06T15:49+0000
2025-11-06T15:50+0000
أخبار روسيا
روسيا
رياضة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_a4c10f72568f7cfeb5c55d2437c095f9.jpg
وقال بوتين خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية": "لا ينبغي أن يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية". وأضاف بوتين، أن "الرياضة تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم، هذه مهمة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية". وأشار بوتين، إلى ضرورة مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأطفال والمراهقين في الرياضة، مشيرا إلى أن القيم والأهداف التي تغرس في الإنسان منذ الصغر غالبا ما تشكل حياته كشخص بالغ، وأن الرياضة والتربية البدنية هما دائما طريق النجاح. وكشف بوتين أن بأن أكثر من 370 ألف منشأة رياضية تعمل حاليًا في روسيا مشيرا الى أن السلطات لا تنوي التوقف عند هذا الحد.حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة "كلوب بروج" في دوري الأبطالنوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8a6d8dad4c911560bb62991e505aa3af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا, روسيا, رياضة, فلاديمير بوتين
أخبار روسيا, روسيا, رياضة, فلاديمير بوتين
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
15:49 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 15:50 GMT 06.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، على ضرورة ألا تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية والتناقضات الجيوسياسية.
وقال بوتين خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية": "لا ينبغي أن يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".
وأضاف بوتين، أن "الرياضة
تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم، هذه مهمة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية".
وأشار بوتين، إلى ضرورة مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأطفال والمراهقين في الرياضة، مشيرا إلى أن القيم والأهداف التي تغرس في الإنسان منذ الصغر غالبا ما تشكل حياته كشخص بالغ، وأن الرياضة والتربية البدنية هما دائما طريق النجاح.
وكشف بوتين أن بأن أكثر من 370 ألف منشأة رياضية تعمل حاليًا في روسيا مشيرا الى أن السلطات لا تنوي التوقف عند هذا الحد.