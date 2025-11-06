بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، على ضرورة ألا تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية والتناقضات الجيوسياسية. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T15:49+0000
2025-11-06T15:50+0000
أخبار روسيا
روسيا
رياضة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_a4c10f72568f7cfeb5c55d2437c095f9.jpg
وقال بوتين خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية": "لا ينبغي أن يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية". وأضاف بوتين، أن "الرياضة تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم، هذه مهمة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية". وأشار بوتين، إلى ضرورة مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأطفال والمراهقين في الرياضة، مشيرا إلى أن القيم والأهداف التي تغرس في الإنسان منذ الصغر غالبا ما تشكل حياته كشخص بالغ، وأن الرياضة والتربية البدنية هما دائما طريق النجاح. وكشف بوتين أن بأن أكثر من 370 ألف منشأة رياضية تعمل حاليًا في روسيا مشيرا الى أن السلطات لا تنوي التوقف عند هذا الحد.حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة "كلوب بروج" في دوري الأبطالنوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
15:49 GMT 06.11.2025
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، على ضرورة ألا تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية والتناقضات الجيوسياسية.
وقال بوتين خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا ـ دولة عظمى رياضية": "لا ينبغي أن يصبح التعاون الرياضي والثقافي والإنساني رهينة لأي صراعات أو تناقضات جيوسياسية".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة
1 نوفمبر, 21:53 GMT
وأضاف بوتين، أن "الرياضة تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم، هذه مهمة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية".
وأشار بوتين، إلى ضرورة مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإشراك الأطفال والمراهقين في الرياضة، مشيرا إلى أن القيم والأهداف التي تغرس في الإنسان منذ الصغر غالبا ما تشكل حياته كشخص بالغ، وأن الرياضة والتربية البدنية هما دائما طريق النجاح.
وكشف بوتين أن بأن أكثر من 370 ألف منشأة رياضية تعمل حاليًا في روسيا مشيرا الى أن السلطات لا تنوي التوقف عند هذا الحد.
