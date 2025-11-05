https://sarabic.ae/20251105/حريق-مرعب-يلتهم-حافلة-جماهير-برشلونة-قبل-ساعات-من-مواجهة-كلوب-بروج-في-دوري-الأبطال-1106779424.html
حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال
تعرضت حافلة نقل جماهير نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، لحادث نار مروع أثناء توجهها نحو ملعب يان برايدل لمتابعة مباراة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن...
2025-11-05T21:35+0000
2025-11-05T21:35+0000
2025-11-05T21:33+0000
مجتمع
رياضة
أخبار إسبانيا
منوعات
أخبار بلجيكا اليوم
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن حريقاً اندلع في الحافلة فجأة مما أضطر الركاب إلى الخروج بسرعة إلا أنه لم يُصب أحد من المشجعين بأذى إلى الحين.
أخبار إسبانيا
رياضة, أخبار إسبانيا, منوعات, أخبار بلجيكا اليوم
رياضة, أخبار إسبانيا, منوعات, أخبار بلجيكا اليوم
حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال
تعرضت حافلة نقل جماهير نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، لحادث نار مروع أثناء توجهها نحو ملعب يان برايدل لمتابعة مباراة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن حريقاً
اندلع في الحافلة فجأة مما أضطر الركاب إلى الخروج بسرعة إلا أنه لم يُصب أحد من المشجعين بأذى إلى الحين.
وأوضحت الصحيفة أن السبب الدقيق للحريق غير معروف بعد مع احتمال كبير أن يكون ناتجاً عن شعلة نارية غامضة المصدر.
وصفت المشاهد المصورة من موقع الحادث
بأنها مرعبة ومذهلة حيث ابتلعت الألسنة اللهبية الحافلة كلياً قبل تدخل فرق الطوارئ التي نجحت في السيطرة على النيران.
ولم يصدر حتى الآن أية بيانات رسمية من السلطات البلجيكية أو نادي برشلونة تكشف تفاصيل الحادث أو أحداثه الدقيقة.