القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة
حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال
حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال
سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن حريقاً اندلع في الحافلة فجأة مما أضطر الركاب إلى الخروج بسرعة إلا أنه لم يُصب أحد من المشجعين بأذى إلى الحين.وصفت المشاهد المصورة من موقع الحادث بأنها مرعبة ومذهلة حيث ابتلعت الألسنة اللهبية الحافلة كلياً قبل تدخل فرق الطوارئ التي نجحت في السيطرة على النيران.ولم يصدر حتى الآن أية بيانات رسمية من السلطات البلجيكية أو نادي برشلونة تكشف تفاصيل الحادث أو أحداثه الدقيقة.
حريق مرعب يلتهم حافلة جماهير برشلونة قبل ساعات من مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال

21:35 GMT 05.11.2025
تعرضت حافلة نقل جماهير نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، لحادث نار مروع أثناء توجهها نحو ملعب يان برايدل لمتابعة مباراة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن حريقاً اندلع في الحافلة فجأة مما أضطر الركاب إلى الخروج بسرعة إلا أنه لم يُصب أحد من المشجعين بأذى إلى الحين.
وأوضحت الصحيفة أن السبب الدقيق للحريق غير معروف بعد مع احتمال كبير أن يكون ناتجاً عن شعلة نارية غامضة المصدر.
وصفت المشاهد المصورة من موقع الحادث بأنها مرعبة ومذهلة حيث ابتلعت الألسنة اللهبية الحافلة كلياً قبل تدخل فرق الطوارئ التي نجحت في السيطرة على النيران.
ولم يصدر حتى الآن أية بيانات رسمية من السلطات البلجيكية أو نادي برشلونة تكشف تفاصيل الحادث أو أحداثه الدقيقة.
