رسميا.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد ناد مصري

رسميا.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد ناد مصري

تلقى نادي الزمالك المصري ضربة قاسية ومفاجئة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إيقاف قيد "القلعة البيضاء" خلال فترة الانتقالات الشتوية... 04.11.2025

يُعد هذا القرار الكارثي عبئًا إضافيًا على إدارة النادي، الذي يواجه تحديات في تعزيز صفوفه، حيث يمنع الفريق من تسجيل أي لاعبين جدد حتى تسوية هذه المستحقات بالكامل، وفقا لمواقع رياضية.وتضاف هذه القضايا الثلاث إلى سلسلة الأحكام القضائية السابقة ضد النادي، بما في ذلك حكم اللاعب محمد أشرف "روقا" الذي يطالب بـ5 ملايين جنيه مصري، مع تهديد محاميه بوقف القيد. يُمثل إيقاف القيد السيناريو الأسوأ الذي كان تخشاه إدارة الزمالك في هذا التوقيت الحرج، خاصة مع نقص الفريق في بعض المراكز الحيوية بعد رحيل المدرب يانيك فيريرا، والحاجة الملحة لضخ دماء جديدة. وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.

