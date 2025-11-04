عربي
رسميا.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد ناد مصري
رسميا.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد ناد مصري
تلقى نادي الزمالك المصري ضربة قاسية ومفاجئة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إيقاف قيد "القلعة البيضاء" خلال فترة الانتقالات الشتوية...
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
منوعات
يُعد هذا القرار الكارثي عبئًا إضافيًا على إدارة النادي، الذي يواجه تحديات في تعزيز صفوفه، حيث يمنع الفريق من تسجيل أي لاعبين جدد حتى تسوية هذه المستحقات بالكامل، وفقا لمواقع رياضية.وتضاف هذه القضايا الثلاث إلى سلسلة الأحكام القضائية السابقة ضد النادي، بما في ذلك حكم اللاعب محمد أشرف "روقا" الذي يطالب بـ5 ملايين جنيه مصري، مع تهديد محاميه بوقف القيد. يُمثل إيقاف القيد السيناريو الأسوأ الذي كان تخشاه إدارة الزمالك في هذا التوقيت الحرج، خاصة مع نقص الفريق في بعض المراكز الحيوية بعد رحيل المدرب يانيك فيريرا، والحاجة الملحة لضخ دماء جديدة. وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
رسميا.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد ناد مصري

14:06 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 14:13 GMT 04.11.2025)
تلقى نادي الزمالك المصري ضربة قاسية ومفاجئة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إيقاف قيد "القلعة البيضاء" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ظهور ثلاث قضايا مالية جديدة على نظامه الإلكتروني الخاص بتتبع الالتزامات.
يُعد هذا القرار الكارثي عبئًا إضافيًا على إدارة النادي، الذي يواجه تحديات في تعزيز صفوفه، حيث يمنع الفريق من تسجيل أي لاعبين جدد حتى تسوية هذه المستحقات بالكامل، وفقا لمواقع رياضية.

وكشف "فيفا" عن هذه الحالات الجديدة، التي لم تكن مدرجة سابقًا ضمن القضايا المعلنة، مما يعني مطالبة الزمالك بسداد مبالغ مالية إضافية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
مجتمع
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
5 أكتوبر, 20:37 GMT
وتضاف هذه القضايا الثلاث إلى سلسلة الأحكام القضائية السابقة ضد النادي، بما في ذلك حكم اللاعب محمد أشرف "روقا" الذي يطالب بـ5 ملايين جنيه مصري، مع تهديد محاميه بوقف القيد.
ولم يُفصح فيفا حتى الآن عن هوية الأطراف المدعية أو قيمة المبالغ المطلوبة.
يُمثل إيقاف القيد السيناريو الأسوأ الذي كان تخشاه إدارة الزمالك في هذا التوقيت الحرج، خاصة مع نقص الفريق في بعض المراكز الحيوية بعد رحيل المدرب يانيك فيريرا، والحاجة الملحة لضخ دماء جديدة.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مجتمع
الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي
25 سبتمبر, 10:15 GMT
وكان يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قد وجه طلبًا عاجلًا، الشهر قبل الماضي، إلى إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لتسوية مستحقات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.
وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل".
وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
