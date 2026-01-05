ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
وقال ترامب للصحفيين: "كولومبيا مريضة جدًا أيضًا، يحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً، دعوني أخبركم. لديه مطاحن ومصانع للكوكايين".تصريحات ترامب جاءت كرد على إدانة بيترو للعملية الأمريكية في فنزويلا، حيث وصفها بـ"انتهاك للسيادة" ونشر قوات على الحدود.كما تعد هذه التصريحات جزء من تصعيد مستمر من الرئيس ترامب ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خاصة بعد نجاح العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير 2026، التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.منذ أشهر، يتهم ترامب الرئيس الكولمبي شخصياً بتسهيل إنتاج الكوكايين، ووصفه بـ"قائد مخدرات غير شرعي"، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات.كما قال سابقاً إن الولايات المتحدة تعرف مواقع "ثلاثة مصانع كوكايين كبرى" في كولومبيا، وهدد بـ"إغلاقها" إذا لم يفعل بيترو ذلك.
02:00 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 02:21 GMT 05.01.2026)
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.
وقال ترامب للصحفيين: "كولومبيا مريضة جدًا أيضًا، يحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً، دعوني أخبركم. لديه مطاحن ومصانع للكوكايين".
وأضاف أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار العملية التي جرت في فنزويلا "تبدو جيدة جدًا".
تصريحات ترامب جاءت كرد على إدانة بيترو للعملية الأمريكية في فنزويلا، حيث وصفها بـ"انتهاك للسيادة" ونشر قوات على الحدود.
كما تعد هذه التصريحات جزء من تصعيد مستمر من الرئيس ترامب ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خاصة بعد نجاح العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير 2026، التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.
منذ أشهر، يتهم ترامب الرئيس الكولمبي شخصياً بتسهيل إنتاج الكوكايين، ووصفه بـ"قائد مخدرات غير شرعي"، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات.
كما قال سابقاً إن الولايات المتحدة تعرف مواقع "ثلاثة مصانع كوكايين كبرى" في كولومبيا، وهدد بـ"إغلاقها" إذا لم يفعل بيترو ذلك.
.
