ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.
وقال ترامب للصحفيين: "كولومبيا مريضة جدًا أيضًا، يحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً، دعوني أخبركم. لديه مطاحن ومصانع للكوكايين".تصريحات ترامب جاءت كرد على إدانة بيترو للعملية الأمريكية في فنزويلا، حيث وصفها بـ"انتهاك للسيادة" ونشر قوات على الحدود.كما تعد هذه التصريحات جزء من تصعيد مستمر من الرئيس ترامب ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خاصة بعد نجاح العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير 2026، التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.منذ أشهر، يتهم ترامب الرئيس الكولمبي شخصياً بتسهيل إنتاج الكوكايين، ووصفه بـ"قائد مخدرات غير شرعي"، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات.كما قال سابقاً إن الولايات المتحدة تعرف مواقع "ثلاثة مصانع كوكايين كبرى" في كولومبيا، وهدد بـ"إغلاقها" إذا لم يفعل بيترو ذلك..
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.
وقال ترامب للصحفيين: "كولومبيا مريضة جدًا أيضًا، يحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً، دعوني أخبركم. لديه مطاحن ومصانع للكوكايين
".
وأضاف أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار العملية التي جرت في فنزويلا "تبدو جيدة جدًا".
تصريحات ترامب جاءت كرد على إدانة بيترو للعملية الأمريكية في فنزويلا، حيث وصفها بـ"انتهاك للسيادة" ونشر قوات على الحدود.
كما تعد هذه التصريحات جزء من تصعيد مستمر من الرئيس ترامب ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خاصة بعد نجاح العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير 2026، التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.
منذ أشهر، يتهم ترامب الرئيس الكولمبي شخصياً بتسهيل إنتاج الكوكايين، ووصفه بـ"قائد مخدرات غير شرعي"، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات.
كما قال سابقاً إن الولايات المتحدة تعرف مواقع "ثلاثة مصانع كوكايين كبرى" في كولومبيا، وهدد بـ"إغلاقها" إذا لم يفعل بيترو ذلك.