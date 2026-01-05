https://sarabic.ae/20260105/سويسرا-تقرر-تجميد-جميع-أصول-مادورو-وأشخاص-مرتبطين-به--1108930442.html
سويسرا تقرر تجميد جميع أصول مادورو وأشخاص مرتبطين به
سويسرا تقرر تجميد جميع أصول مادورو وأشخاص مرتبطين به
سبوتنيك عربي
أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أمرا بتجميد جميع أصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سويسرا والأشخاص المرتبطين به على الفور، وذلك بعد احتجاز الولايات... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T12:13+0000
2026-01-05T12:13+0000
2026-01-05T12:13+0000
فنزويلا
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_0:182:2720:1712_1920x0_80_0_0_dbafff85295ae576956cc76393f5ff9d.jpg
وقال المجلس الفيدرالي السويسري، في بيان له، إن "تجميد الأصول لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية"، مشيرا إلى أنه "في حال كشفت الإجراءات القانونية المستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ستسعى سويسرا جاهدة لضمان استفادة الشعب الفنزويلي منها".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.
https://sarabic.ae/20260105/الصين-تدعو-واشنطن-للإفراج-عن-مادورو-بشكل-فوري-1108922938.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_98:0:2622:1893_1920x0_80_0_0_4f63dc9ed7cad98b406eb7cd4d3f115d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
سويسرا تقرر تجميد جميع أصول مادورو وأشخاص مرتبطين به
أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أمرا بتجميد جميع أصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سويسرا والأشخاص المرتبطين به على الفور، وذلك بعد احتجاز الولايات المتحدة مادورو السبت الماضي.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري، في بيان له، إن "تجميد الأصول لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية"، مشيرا إلى أنه "في حال كشفت الإجراءات القانونية المستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ستسعى سويسرا جاهدة لضمان استفادة الشعب الفنزويلي منها".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة
بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.