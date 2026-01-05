https://sarabic.ae/20260105/الصين-تدعو-واشنطن-للإفراج-عن-مادورو-بشكل-فوري-1108922938.html
الصين تدعو واشنطن للإفراج عن مادورو بشكل فوري
الصين تدعو واشنطن للإفراج عن مادورو بشكل فوري
طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن رئيس فنزويلا المحتجز نيكولاس مادورو وضمان سلامته.
وقال متحدث الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية: "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنه، وأن تتوقف عن الإطاحة بالحكومة الفنزويلية والتوجه إلى حل المسائل بالحوار".وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن
وقال متحدث الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية: "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنه، وأن تتوقف عن الإطاحة بالحكومة الفنزويلية والتوجه إلى حل المسائل بالحوار".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.