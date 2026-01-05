https://sarabic.ae/20260105/كوبا-تعلن-مقتل-32-مواطنا-دافعوا-عن-مادورو-خلال-الهجوم-الأمريكي-1108917717.html
كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي
كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الاثنين، أن 32 كوبيا قُتلوا في معارك أو قصف خلال العملية الأمريكية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T03:33+0000
2026-01-05T03:33+0000
2026-01-05T03:33+0000
كوبا
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_0:34:982:586_1920x0_80_0_0_db0f3eb736a2d7f6240798cb9d8a5280.jpg
مكسيكو –سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان نشرته صحيفة غرانما: "نتيجة للهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة على جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2026، قُتل 32 كوبياً كانوا يؤدون مهاماً لصالح القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية بناءً على طلب السلطات المختصة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".كما أعرب الرئيس الكوبي عن تضامنه مع أسر الضحايا، قائلاً: "بينما أحتضن عائلاتهم وأصدقائهم في هذه اللحظة الأليمة، أكرر محبتي الكبيرة وإعجابي وفخري بهم وبسلوكهم البطولي".وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20260105/ترامب-يتهم-الرئيس-الكولومبي-بإنتاج-الكوكايين-ويلمح-إلى-عملية-عسكرية-محتملة-1108916942.html
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_11:0:982:728_1920x0_80_0_0_a235fa6ddd98347533949da1b5f9b7b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوبا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوبا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي
أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الاثنين، أن 32 كوبيا قُتلوا في معارك أو قصف خلال العملية الأمريكية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
مكسيكو –سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان نشرته صحيفة غرانما: "نتيجة للهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة على جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2026، قُتل 32 كوبياً كانوا يؤدون مهاماً لصالح القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية بناءً على طلب السلطات المختصة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".
وكتب الرئيس الكوبي، ميغيل دياس كانيل على منصة "إكس"، "الشرف والمجد للمقاتلين الكوبيين الشجعان الذين سقطوا في مواجهة الإرهابيين الإمبرياليين، الذين اختطفوا وأخرجوا الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بشكل غير قانوني، والذين كانت حياتهم يحميها مواطنونا بناءً على طلب هذه الأمة الشقيقة".
كما أعرب الرئيس الكوبي عن تضامنه مع أسر الضحايا، قائلاً: "بينما أحتضن عائلاتهم
وأصدقائهم في هذه اللحظة الأليمة، أكرر محبتي الكبيرة وإعجابي وفخري بهم وبسلوكهم البطولي".
وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.