ليبيا الأولى في أفريقيا في معدلات الطلاق.. الأسباب والحلول!
ليبيا الأولى في أفريقيا في معدلات الطلاق.. الأسباب والحلول!
سبوتنيك عربي
يشهد المجتمع الليبي، الذي كان معروفًا بروابطه الأسرية المتينة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
فوفقًا لتقرير صادر عن “بزنس إنسايدر أفريقيا”، أصبحت ليبيا تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا بمعدل 2.5 لكل ألف نسمة.هذه الزيادة في معدلات الطلاق ليست مجرد أرقام، بل تعكس تحولًا عميقًا في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ولا يقتصر أثر الطلاق على الزوجين فحسب، بل يمتد ليطال الأطفال والمحيط الأسري والمجتمع ككل، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط نفسية وتغيرات ثقافية متسارعة. وبينما تتعدد أسباب هذه الظاهرة، يظل السؤال مطروحًا حول مدى خطورتها على المجتمع الليبي، وسبل الحد من تفاقمها ومعالجة جذورها بشكل فعال.وأشارت بن عيسى إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية خاصة في مناطق الاشتباكات والتوترات اضطرت بعض الأسر إلى تزويج بناتها دون السن القانوني، وهو ما يعرف بزواج القاصرات، خوفًا من هذه الأوضاع أو نتيجة موت عائلها؛ مما أثر على بناء الأسرة بشكل كبير أدى إلى فشل هذا الزواج للأسف.وأضافت الشتيوي أن من الأسباب الثانوية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التفكك الأسري واستغلال منحة الزواج التي تقدمها الحكومة وتوظيفها بشكل غير مدروس.
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
الأخبار
ليبيا الأولى في أفريقيا في معدلات الطلاق.. الأسباب والحلول!
يشهد المجتمع الليبي، الذي كان معروفًا بروابطه الأسرية المتينة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق.
فوفقًا لتقرير صادر عن “بزنس إنسايدر أفريقيا”، أصبحت ليبيا تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا
بمعدل 2.5 لكل ألف نسمة.
هذه الزيادة في معدلات الطلاق ليست مجرد أرقام، بل تعكس تحولًا عميقًا في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد باتت هذه الظاهرة تثير قلقًا متزايدًا لدى المختصين والمهتمين بالشأن الاجتماعي، لما تحمله من تداعيات مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي.
ولا يقتصر أثر الطلاق على الزوجين فحسب، بل يمتد ليطال الأطفال والمحيط الأسري والمجتمع ككل، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط نفسية وتغيرات ثقافية متسارعة.
وبينما تتعدد أسباب هذه الظاهرة، يظل السؤال مطروحًا حول مدى خطورتها على المجتمع الليبي
، وسبل الحد من تفاقمها ومعالجة جذورها بشكل فعال.
من جانبها قالت د. جميلة بن عيسى الأكاديمية الليبية ومدققة حقائق في منصة "هي تتحقق" المعنية بحقوق المرأة الليبية: إن هذه الظاهرة تقف وراءها العديد من الأسباب، منها أسباب اجتماعية نظرًا لكون ليبيا مجتمعًا قبليًّا فالزواج يتم عن طريق الأسر والعائلات وعن طريق اختيار الأب أو الأم، مما ينتج عنه أحيانًا زواج غير متكافئ يكون مهددًا بالانهيار.
وأشارت بن عيسى إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية
خاصة في مناطق الاشتباكات والتوترات اضطرت بعض الأسر إلى تزويج بناتها دون السن القانوني، وهو ما يعرف بزواج القاصرات، خوفًا من هذه الأوضاع أو نتيجة موت عائلها؛ مما أثر على بناء الأسرة بشكل كبير أدى إلى فشل هذا الزواج للأسف.
أما سناء الشتيوي الأخصائية الاجتماعية منسق عام في مركز البحوث النفسية والتربوية بالهيئة الليبية للبحث العلمي، فقالت: إن هناك أسبابًا كثيرة أدت إلى هذا الوضع بعضها أساسي والآخر ثانوي، لافتة إلى أن من الأسباب الأساسية التحول السياسي الذي صاحبه عدم استقرار اقتصادي وسياسي وأمني، وهي أسباب أدت إلى نتائج ساهمت في تزايد المعدلات على هذا النحو مثل زواج القاصرات.
وأضافت الشتيوي أن من الأسباب الثانوية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التفكك الأسري واستغلال منحة الزواج التي تقدمها الحكومة وتوظيفها بشكل غير مدروس.