متعة الشتاء في موسكو خلال عطلة رأس السنة

صورة عامة لفعاليات مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو" في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.
صورة عامة لفعاليات مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو" في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.
أطفال يستمتعون بوقتهم باللعب في إطار فعاليات مهرجان رأس السنة.
أطفال يستمتعون بوقتهم باللعب في إطار فعاليات مهرجان رأس السنة.
أشخاص يلتقطون صورة تذكارية في ساحة حديقة النصر.
أشخاص يستمتعون بأوقاتهم على لعبة الدوامة في الساحة الحمراء بموسكو.
أشخاص يستمتعون بأوقاتهم على لعبة الدوامة في الساحة الحمراء بموسكو.
رجل يُعدّ "الشاشليك" في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء بموسكو.
رجل يُعدّ "الشاشليك" في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء بموسكو.
فتيات يسترحن في حلبة التزلج ويلتقطن الصور التذكارية.
فتيات يسترحن في حلبة التزلج ويلتقطن الصور التذكارية.
أشخاص يستمتعون بركوب لعبة الدوامة في الساحة الحمراء.
أشخاص يستمتعون بركوب لعبة الدوامة في الساحة الحمراء.
خلال تجول الزوار في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء.
خلال تجول الزوار في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء.
الزوار يقضون أوقاتا سعيدة بركوب الطوافات المطاطية والتزلج على الجليد.
الزوار يقضون أوقاتا سعيدة بركوب الطوافات المطاطية والتزلج على الجليد.
نحّات يضع اللمسات الأخيرة على منحوتة في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو".
نحّات يضع اللمسات الأخيرة على منحوتة في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو".
طفل يستلقي على طوافة مطاطية وسط الجليد.
سيدة تلتقط الصور التذكارية لزينة رأس السنة في ساحة مانيجنايا في موسكو.
سيدة تلتقط الصور التذكارية لزينة رأس السنة في ساحة مانيجنايا في موسكو.
شابان يتزلجان في حلبة التزلج التابعة لمتجر "غوم" في الساحة الحمراء بموسكو.
شابان يتزلجان في حلبة التزلج التابعة لمتجر "غوم" في الساحة الحمراء بموسكو.
المشاركون في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو. في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.
المشاركون في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو. في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.