متعة الشتاء في موسكو خلال عطلة رأس السنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/1108924626.html
متعة الشتاء في موسكو خلال عطلة رأس السنة
متعة الشتاء في موسكو خلال عطلة رأس السنة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة من فعاليات مهرجان رأس السنة الـحادي عشر "آيس موسكو" الذي يقام في ساحة حديقة "النصر" وسط العاصمة الروسية... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T09:56+0000
2026-01-05T09:57+0000
روسيا
موسكو
الشتاء
أخبار رأس السنة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108924799_0:218:3056:1937_1920x0_80_0_0_efa90bac28119bedb9477fe580eeb0e0.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108924799_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_7716eeee9eb02c5d2a7c85bb4066354e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, روسيا, موسكو, الشتاء, أخبار رأس السنة, صور
фото, روسيا, موسكو, الشتاء, أخبار رأس السنة, صور

متعة الشتاء في موسكو خلال عطلة رأس السنة

09:56 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 09:57 GMT 05.01.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة من فعاليات مهرجان رأس السنة الـحادي عشر "آيس موسكو" الذي يقام في ساحة حديقة "النصر" وسط العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة عامة لفعاليات مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو" في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.

صورة عامة لفعاليات مهرجان رأس السنة الحادي عشر &quot;آيس موسكو&quot; في دائرة العائلة&quot; في ساحة حديقة النصر. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة عامة لفعاليات مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو" في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يستمتعون بوقتهم باللعب في إطار فعاليات مهرجان رأس السنة.

أطفال يستمتعون بوقتهم باللعب في إطار فعاليات مهرجان رأس السنة. - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يستمتعون بوقتهم باللعب في إطار فعاليات مهرجان رأس السنة.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يلتقطون صورة تذكارية في ساحة حديقة النصر.

أشخاص يلتقطون صورة تذكارية في ساحة حديقة النصر. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يلتقطون صورة تذكارية في ساحة حديقة النصر.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بأوقاتهم على لعبة الدوامة في الساحة الحمراء بموسكو.

أشخاص يستمتعون بأوقاتهم على لعبة الدوامة في الساحة الحمراء بموسكو. - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بأوقاتهم على لعبة الدوامة في الساحة الحمراء بموسكو.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يُعدّ "الشاشليك" في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء بموسكو.

رجل يُعدّ &quot;الشاشليك&quot; في معرض &quot;غوم&quot; بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء بموسكو. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يُعدّ "الشاشليك" في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء بموسكو.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يسترحن في حلبة التزلج ويلتقطن الصور التذكارية.

فتيات يسترحن في حلبة التزلج ويلتقطن الصور التذكارية. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يسترحن في حلبة التزلج ويلتقطن الصور التذكارية.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بركوب لعبة الدوامة في الساحة الحمراء.

أشخاص يستمتعون بركوب لعبة الدوامة في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يستمتعون بركوب لعبة الدوامة في الساحة الحمراء.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

خلال تجول الزوار في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء.

خلال تجول الزوار في معرض &quot;غوم&quot; بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال تجول الزوار في معرض "غوم" بمناسبة رأس السنة في الساحة الحمراء.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يقضون أوقاتا سعيدة بركوب الطوافات المطاطية والتزلج على الجليد.

الزوار يقضون أوقاتا سعيدة بركوب الطوافات المطاطية والتزلج على الجليد. - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يقضون أوقاتا سعيدة بركوب الطوافات المطاطية والتزلج على الجليد.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

نحّات يضع اللمسات الأخيرة على منحوتة في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو".

نحّات يضع اللمسات الأخيرة على منحوتة في مهرجان رأس السنة الحادي عشر &quot;آيس موسكو&quot;. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

نحّات يضع اللمسات الأخيرة على منحوتة في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

طفل يستلقي على طوافة مطاطية وسط الجليد.

طفل يستلقي على طوافة مطاطية وسط الجليد. - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفل يستلقي على طوافة مطاطية وسط الجليد.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تلتقط الصور التذكارية لزينة رأس السنة في ساحة مانيجنايا في موسكو.

سيدة تلتقط الصور التذكارية لزينة رأس السنة في ساحة مانيجنايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تلتقط الصور التذكارية لزينة رأس السنة في ساحة مانيجنايا في موسكو.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

شابان يتزلجان في حلبة التزلج التابعة لمتجر "غوم" في الساحة الحمراء بموسكو.

شابان يتزلجان في حلبة التزلج التابعة لمتجر &quot;غوم&quot; في الساحة الحمراء بموسكو. - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شابان يتزلجان في حلبة التزلج التابعة لمتجر "غوم" في الساحة الحمراء بموسكو.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو. في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.

المشاركون في مهرجان رأس السنة الحادي عشر &quot;آيس موسكو. في دائرة العائلة&quot; في ساحة حديقة النصر. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان رأس السنة الحادي عشر "آيس موسكو. في دائرة العائلة" في ساحة حديقة النصر.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала