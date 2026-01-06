إعلام: إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
On air
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
11:33 GMT
27 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
17:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260106/إعلام-إخلاء-مبان-حكومية-في-فنزويلا-وسط-إطلاق-نار-في-كراكاس-1108948645.html
إعلام: إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس.. فيديو
إعلام: إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس.. فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت عملية إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، عقب إطلاق نار كثيف على طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي ميرافلوريس. 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T01:41+0000
2026-01-06T05:12+0000
العالم
فنزويلا
أخبار فنزويلا
رئاسة فنزويلا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
وذكرت شبكة "كاراكول"، أن إخلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاشتباكات وسط كراكاس جارٍ حاليًا.وكان سكان العاصمة قد أفادوا قبل دقائق بسماع أصوات إطلاق نار آلي قرب قصر ميرافلوريس، من دون صدور إعلان رسمي عن أسباب الحادث.وبحسب "كاراكول"، تم رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مبنى القصر، أعقب ذلك إطلاق نار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.ولا تزال المعلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة أو وقوع إصابات غير متوفرة، كما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حتى الآن.وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع،لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.وفي وقت سابق الأحد، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".
https://sarabic.ae/20260106/تقارير-سماع-أصوات-إطلاق-نار-قرب-القصر-الرئاسي-في-كراكاس-فيديو-1108948500.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_92:0:1556:1098_1920x0_80_0_0_e2efc2a89bcfd667e28477c35ab2e86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, فنزويلا, أخبار فنزويلا, رئاسة فنزويلا, طائرة مسيرة
العالم, فنزويلا, أخبار فنزويلا, رئاسة فنزويلا, طائرة مسيرة

إعلام: إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس.. فيديو

01:41 GMT 06.01.2026 (تم التحديث: 05:12 GMT 06.01.2026)
© AP Photo / Matias Delacroixتصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
بدأت عملية إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، عقب إطلاق نار كثيف على طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي ميرافلوريس.
وذكرت شبكة "كاراكول"، أن إخلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاشتباكات وسط كراكاس جارٍ حاليًا.

كما أُغلقت المحال التجارية والأحياء القريبة من موقع إطلاق النار بسبب حالة الطوارئ، ما أدى إلى احتجاز متسوقين وسكان داخلها إلى حين تحسن الوضع، وفقًا للتقرير.

وكان سكان العاصمة قد أفادوا قبل دقائق بسماع أصوات إطلاق نار آلي قرب قصر ميرافلوريس، من دون صدور إعلان رسمي عن أسباب الحادث.
وبحسب "كاراكول"، تم رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مبنى القصر، أعقب ذلك إطلاق نار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.
ولا تزال المعلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة أو وقوع إصابات غير متوفرة، كما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حتى الآن.
وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع،لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
مسلح قرب القصر الرئاسي في فنزويلا 6 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
تقارير: سماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كراكاس.. فيديو
00:55 GMT
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي وقت سابق الأحد، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала