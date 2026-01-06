إعلام: إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس.. فيديو

https://sarabic.ae/20260106/إعلام-إخلاء-مبان-حكومية-في-فنزويلا-وسط-إطلاق-نار-في-كراكاس-1108948645.html
بدأت عملية إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، عقب إطلاق نار كثيف على طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي ميرافلوريس.
وذكرت شبكة "كاراكول"، أن إخلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاشتباكات وسط كراكاس جارٍ حاليًا.وكان سكان العاصمة قد أفادوا قبل دقائق بسماع أصوات إطلاق نار آلي قرب قصر ميرافلوريس، من دون صدور إعلان رسمي عن أسباب الحادث.وبحسب "كاراكول"، تم رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مبنى القصر، أعقب ذلك إطلاق نار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.ولا تزال المعلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة أو وقوع إصابات غير متوفرة، كما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حتى الآن.وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع،لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.وفي وقت سابق الأحد، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".
بدأت عملية إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، عقب إطلاق نار كثيف على طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي ميرافلوريس.
وذكرت شبكة "كاراكول"، أن إخلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاشتباكات وسط كراكاس جارٍ حاليًا.
كما أُغلقت المحال التجارية والأحياء القريبة من موقع إطلاق النار بسبب حالة الطوارئ، ما أدى إلى احتجاز متسوقين وسكان داخلها إلى حين تحسن الوضع، وفقًا للتقرير.
وكان سكان العاصمة قد أفادوا قبل دقائق بسماع أصوات إطلاق نار آلي قرب قصر ميرافلوريس، من دون صدور إعلان رسمي عن أسباب الحادث.
وبحسب "كاراكول"، تم رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مبنى القصر، أعقب ذلك إطلاق نار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.
ولا تزال المعلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة أو وقوع إصابات غير متوفرة، كما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حتى الآن.
وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع،لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي وقت سابق الأحد، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".