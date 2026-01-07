https://sarabic.ae/20260107/أردوغان-يحسم-الإشاعات-حول-عرض-ترامب-على-مادورو-نفيه-إلى-تركيا-1108990851.html

أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا

أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا

سبوتنيك عربي

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علمه بتقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي عرض لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، حول نفيه إلى تركيا. 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T13:35+0000

2026-01-07T13:35+0000

2026-01-07T13:35+0000

فنزويلا

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

رجب طيب أردوغان

نيكولاس مادورو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

وقال أردوغان، إثر مغادرته اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "نحن لم نتلق أي أخبار من هذا القبيل".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، "سيُحاكمان بتهمة التورط في إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.وأسندت المحكمة العليا في فنزويلا مهام رئيس الدولة مؤقتًا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. وفي الخامس من يناير الجاري، تولت رسميًا منصب الرئيسة بالإنابة لفنزويلا، وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا."مصيري بيد الله"... رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلق على تهديدات ترامبترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا

https://sarabic.ae/20260107/إعلام-الولايات-المتحدة-تحذر-وزير-الداخلية-الفنزويلي-من-التدخل-في-مصالح-واشنطن-1108980076.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان, نيكولاس مادورو, العالم