إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، والانتقال إلى...

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطّلعين على الملف، قولهم: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل مجلس السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.إسرائيل تمدد حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

