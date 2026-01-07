https://sarabic.ae/20260107/إعلام-من-المتوقع-أن-يعلن-ترامب-الأسبوع-المقبل-عن-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-1109001962.html
إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، والانتقال إلى... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T20:18+0000
2026-01-07T20:18+0000
2026-01-07T20:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196834_15:0:1270:706_1920x0_80_0_0_037e609280e177f00b315d59898eed11.jpg
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطّلعين على الملف، قولهم: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل مجلس السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.إسرائيل تمدد حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يؤكد-رغبته-في-الانتقال-السريع-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة---1108708126.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196834_172:0:1113:706_1920x0_80_0_0_dd2cb5ab349622c439550fb24479f1e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, اسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, اسرائيل
إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطّلعين على الملف، قولهم: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل مجلس السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
29 ديسمبر 2025, 20:46 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.