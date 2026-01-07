عربي
إعلام: من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، والانتقال إلى... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطّلعين على الملف، قولهم: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل مجلس السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.إسرائيل تمدد حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطّلعين على الملف، قولهم: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عن تشكيل مجلس السلام في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب يؤكد رغبته في الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
29 ديسمبر 2025, 20:46 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 أسيرا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل "مجلس سلام" للإشراف على إدارة غزة.
إسرائيل تمدد حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة
10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
