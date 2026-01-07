https://sarabic.ae/20260107/الخارجية-السويسرية-احتجاز-مادورو-انتهاك-للقانون-الدولي-1108994191.html
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يعدّ انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا وحصانة رئيسها،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وفي 3 يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس، بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يعدّ انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا وحصانة رئيسها، مشيرة إلى أن "سويسرا تراقب الوضع بقلق وتدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس".
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن سويسرا "تراقب الوضع بقلق وتدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس، فضلًا عن احترام القانون الدولي".
وأضافت أن "الهجوم على فنزويلا في 3 يناير(كانون الثاني) 2026، يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ التي تحظر استخدام القوة وتحترم السلامة الإقليمية".
وتابعت الخارجية السويسرية في بيانها: "من منظور القانون الدولي، لا يوجد ما يبرر هذا الهجوم
... وتعرب سويسرا عن قلقها إزاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي والسابقة التي قد ترسيها هذه العملية".
وفي 3 يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس، بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية
عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا
