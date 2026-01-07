عربي
https://sarabic.ae/20260107/الخارجية-السويسرية-احتجاز-مادورو-انتهاك-للقانون-الدولي-1108994191.html
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يعدّ انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا وحصانة رئيسها،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T16:09+0000
2026-01-07T16:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن سويسرا "تراقب الوضع بقلق وتدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس، فضلًا عن احترام القانون الدولي".وأضافت أن "الهجوم على فنزويلا في 3 يناير(كانون الثاني) 2026، يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ التي تحظر استخدام القوة وتحترم السلامة الإقليمية".وفي 3 يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس، بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
الخارجية السويسرية: احتجاز مادورو انتهاك للقانون الدولي

16:09 GMT 07.01.2026
© REUTERSنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (يسار) مع نيكولاس مادورو وزوجته
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (يسار) مع نيكولاس مادورو وزوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يعدّ انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا وحصانة رئيسها، مشيرة إلى أن "سويسرا تراقب الوضع بقلق وتدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس".
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن سويسرا "تراقب الوضع بقلق وتدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس، فضلًا عن احترام القانون الدولي".
وأضافت أن "الهجوم على فنزويلا في 3 يناير(كانون الثاني) 2026، يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ التي تحظر استخدام القوة وتحترم السلامة الإقليمية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
موسكو تعرب عن استغرابها من وصف واشنطن لعملية فنزويلا بـ"غير الدموية"
11:36 GMT
وتابعت الخارجية السويسرية في بيانها: "من منظور القانون الدولي، لا يوجد ما يبرر هذا الهجوم... وتعرب سويسرا عن قلقها إزاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي والسابقة التي قد ترسيها هذه العملية".
وفي 3 يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس، بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
الخارجية الفنزويلية: كاراكاس ممتنة لموسكو على دعم النظام الدستوري في فنزويلا
أمس, 19:09 GMT
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
