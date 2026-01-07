https://sarabic.ae/20260107/القسام-تعلن-استئنافها-عمليات-البحث-عن-جثة-آخر-رهينة-إسرائيلي-في-غزة-1108990533.html

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استئنافها برفقة فرق من الصليب الأحمر، عملية البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في قطاع... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية، قامت "القسام" برفقة فرق من الصليب الأحمر، باستئناف عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي "الزيتون" بمدينة غزة.وكانت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت أن "عملية البحث عن رفات آخر محتجز تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدمار الكبير، الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم حركة حماس بـ"التنسيق" مع إسرائيل، وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هذا التنسيق يتيح لحماس مواصلة عمليات البحث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي الخط الأصفر، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شطرين".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تعهدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 رهينة من الأحياء و27 جثمانا من جثامين الرهائن المتوفين.وكانت آخر جثة سلمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتعود لعامل أجنبي.وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، خلال خطاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تحدث فيه عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ترامب شدد على "الالتزام بتجريد حماس من سلاحها ونزع قدراتها العسكرية، وعلى ضرورة إعادة آخر مختطف إسرائيلي من قطاع غزة".وكان ران غويلي، عنصرا في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا مقتله خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، واحتجاز جثته في قطاع غزة.نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطةنتنياهو: إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية

