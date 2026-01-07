"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260107/القسام-تعلن-استئنافها-عمليات-البحث-عن-جثة-آخر-رهينة-إسرائيلي-في-غزة-1108990533.html
"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة
"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة
13:32 GMT 07.01.2026
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استئنافها برفقة فرق من الصليب الأحمر، عملية البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية، قامت "القسام" برفقة فرق من الصليب الأحمر، باستئناف عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي "الزيتون" بمدينة غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت أن "عملية البحث عن رفات آخر محتجز تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدمار الكبير، الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم حركة حماس بـ"التنسيق" مع إسرائيل، وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هذا التنسيق يتيح لحماس مواصلة عمليات البحث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي الخط الأصفر، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شطرين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تعهدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 رهينة من الأحياء و27 جثمانا من جثامين الرهائن المتوفين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
نتنياهو خلال جلسة أمنية: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لـ"حماس" بشأن نزع السلاح
أمس, 08:42 GMT
وكانت آخر جثة سلمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتعود لعامل أجنبي.

وقال نتنياهو، وفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية (كان): "اتفقنا مع الأمريكيين على عدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة غويلي (ران)".

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، خلال خطاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تحدث فيه عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ترامب شدد على "الالتزام بتجريد حماس من سلاحها ونزع قدراتها العسكرية، وعلى ضرورة إعادة آخر مختطف إسرائيلي من قطاع غزة".
وكان ران غويلي، عنصرا في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا مقتله خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، واحتجاز جثته في قطاع غزة.
نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطة
نتنياهو: إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية
