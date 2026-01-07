https://sarabic.ae/20260107/القسام-تعلن-استئنافها-عمليات-البحث-عن-جثة-آخر-رهينة-إسرائيلي-في-غزة-1108990533.html
"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة
"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استئنافها برفقة فرق من الصليب الأحمر، عملية البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في قطاع... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T13:32+0000
2026-01-07T13:32+0000
2026-01-07T13:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وبحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية، قامت "القسام" برفقة فرق من الصليب الأحمر، باستئناف عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي "الزيتون" بمدينة غزة.وكانت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت أن "عملية البحث عن رفات آخر محتجز تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدمار الكبير، الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم حركة حماس بـ"التنسيق" مع إسرائيل، وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هذا التنسيق يتيح لحماس مواصلة عمليات البحث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي الخط الأصفر، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شطرين".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تعهدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 رهينة من الأحياء و27 جثمانا من جثامين الرهائن المتوفين.وكانت آخر جثة سلمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتعود لعامل أجنبي.وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، خلال خطاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تحدث فيه عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ترامب شدد على "الالتزام بتجريد حماس من سلاحها ونزع قدراتها العسكرية، وعلى ضرورة إعادة آخر مختطف إسرائيلي من قطاع غزة".وكان ران غويلي، عنصرا في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا مقتله خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، واحتجاز جثته في قطاع غزة.نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطةنتنياهو: إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية
https://sarabic.ae/20260106/نتنياهو-خلال-جلسة-أمنية-إسرائيل-تعتزم-تحديد-مهلة-لـحماس-بشأن-نزع-السلاح-1108952454.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_122b0262caaf8cadb96549d0002c96d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم
"القسام" تعلن استئنافها عمليات البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استئنافها برفقة فرق من الصليب الأحمر، عملية البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية، قامت "القسام" برفقة فرق من الصليب الأحمر، باستئناف عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي "الزيتون" بمدينة غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت أن "عملية البحث عن رفات آخر محتجز تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدمار الكبير، الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب ونقص المعدات والآليات اللازمة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم حركة حماس بـ"التنسيق" مع إسرائيل، وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هذا التنسيق يتيح لحماس مواصلة عمليات البحث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي الخط الأصفر، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شطرين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تعهدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 رهينة من الأحياء و27 جثمانا من جثامين الرهائن المتوفين.
وكانت آخر جثة سلمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتعود لعامل أجنبي.
وقال نتنياهو، وفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية (كان): "اتفقنا مع الأمريكيين على عدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة غويلي (ران)".
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، خلال خطاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تحدث فيه عن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ترامب شدد على "الالتزام بتجريد حماس من سلاحها ونزع قدراتها العسكرية، وعلى ضرورة إعادة آخر مختطف إسرائيلي من قطاع غزة".
وكان ران غويلي، عنصرا في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا مقتله خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، واحتجاز جثته في قطاع غزة.