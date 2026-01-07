باحث في الشأن الدولي: اجتماع باريس لم يبحث مبادرة ترامب وإنما منعها من الظهور على طاولة التفاوض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: اجتماع باريس لم يبحث مبادرة ترامب وإنما منعها من الظهور على طاولة التفاوض
علق الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، على بنود "اجتماع باريس" ومدى تأثيرها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية،... 07.01.2026
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
حصري
وأشار أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أحد أهم الأهداف، محاولة إعادة تموضع الولايات المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية كما كانت إدارة الرئيس بايدن سابقًا".واعتبر أن "هذا الاجتماع لم يبحث مبادرة ترامب وإنما إحباطها وإنهاءها ومنعها من الظهور على طاولة التفاوض، لذلك الدول الأوروبية تقوم بكل ما بوسعها لمحاولة استفزاز ترامب عبر روسيا، من خلال القيام بأعمال إرهابية يمكن أن تؤدي إلى رد روسي كبير، والقول إن روسيا لا تريد الحل".وعن تضارب تصاريح الدول الأوروبية بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "هذه التصاريح المضادة لبيان الراغبين، تؤكد أن هناك خلافات عميقة داخل الدول الأوروبية التي تحاول الضغط على روسيا واتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا وتطرفًا من روسيا، كما يدل على أن الدول الأوروبية تعلم أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف التي تعلن عنها".وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
باحث في الشأن الدولي: اجتماع باريس لم يبحث مبادرة ترامب وإنما منعها من الظهور على طاولة التفاوض

13:44 GMT 07.01.2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا
حصري
علق الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، على بنود "اجتماع باريس" ومدى تأثيرها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن "كل اجتماعات خطة الراغبين والدول الأوروبية لم يكن لها أي هدف في يوم من الأيام لوقف الصراع والبحث عن حلول سلمية، وإنما تأجيجه".
وأشار أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أحد أهم الأهداف، محاولة إعادة تموضع الولايات المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية كما كانت إدارة الرئيس بايدن سابقًا".
واعتبر أن "هذا الاجتماع لم يبحث مبادرة ترامب وإنما إحباطها وإنهاءها ومنعها من الظهور على طاولة التفاوض، لذلك الدول الأوروبية تقوم بكل ما بوسعها لمحاولة استفزاز ترامب عبر روسيا، من خلال القيام بأعمال إرهابية يمكن أن تؤدي إلى رد روسي كبير، والقول إن روسيا لا تريد الحل".
زعيم حزب فرنسي يدعو لإقالة ماكرون بسبب تصريحاته حول إرسال جنود إلى أوكرانيا
10:50 GMT
10:50 GMT

وقال أيوب إن "روسيا تعوّل على تحرير الأراضي بالقوة مع الاستمرار بالتفاوض"، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب أصبحت مقتنعة تمامًا بأن الدول الأوروبية لا تريد حلًا وإنما التصعيد".

وعن تضارب تصاريح الدول الأوروبية بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "هذه التصاريح المضادة لبيان الراغبين، تؤكد أن هناك خلافات عميقة داخل الدول الأوروبية التي تحاول الضغط على روسيا واتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا وتطرفًا من روسيا، كما يدل على أن الدول الأوروبية تعلم أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف التي تعلن عنها".

وأكد أيوب أن "نسف خطة ترامب يكون بالتعديلات الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "أي حل من دون الاتفاق على الأراضي، يعني أنهم يريدون العودة إلى ما كان سابقًا في معاهدة مينسك 1 و2".

وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك
04:42 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
