https://sarabic.ae/20260107/باحث-في-الشأن-الدولي-اجتماع-باريس-لم-يبحث-مبادرة-ترامب-وإنما-منعها-من-الظهور-على-طاولة-التفاوض-1108991031.html

باحث في الشأن الدولي: اجتماع باريس لم يبحث مبادرة ترامب وإنما منعها من الظهور على طاولة التفاوض

باحث في الشأن الدولي: اجتماع باريس لم يبحث مبادرة ترامب وإنما منعها من الظهور على طاولة التفاوض

سبوتنيك عربي

علق الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، على بنود "اجتماع باريس" ومدى تأثيرها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T13:44+0000

2026-01-07T13:44+0000

2026-01-07T13:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

أخبار فرنسا

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_3db954801093ecdc366202a3cdbd08c2.jpg

وأشار أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أحد أهم الأهداف، محاولة إعادة تموضع الولايات المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية كما كانت إدارة الرئيس بايدن سابقًا".واعتبر أن "هذا الاجتماع لم يبحث مبادرة ترامب وإنما إحباطها وإنهاءها ومنعها من الظهور على طاولة التفاوض، لذلك الدول الأوروبية تقوم بكل ما بوسعها لمحاولة استفزاز ترامب عبر روسيا، من خلال القيام بأعمال إرهابية يمكن أن تؤدي إلى رد روسي كبير، والقول إن روسيا لا تريد الحل".وعن تضارب تصاريح الدول الأوروبية بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا، رأى ضيف "سبوتنيك" أن "هذه التصاريح المضادة لبيان الراغبين، تؤكد أن هناك خلافات عميقة داخل الدول الأوروبية التي تحاول الضغط على روسيا واتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا وتطرفًا من روسيا، كما يدل على أن الدول الأوروبية تعلم أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف التي تعلن عنها".وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20260107/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لإقالة-ماكرون-بسبب-تصريحاته-حول-إرسال-جنود-إلى-أوكرانيا-1108983833.html

https://sarabic.ae/20260107/خبير-أمريكي-قمة-باريس-قربت-أوكرانيا-من-التفكك-1108977720.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , حصري