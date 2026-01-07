باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا
باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي دعا له مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قد ينجح في احتواء الأزمة... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T20:07+0000
2026-01-07T20:07+0000
حول العالم
العالم العربي
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102501/80/1025018079_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_b01f402d40fde68ef6d896476c465efd.jpg
وأضاف الشميري في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لكن المشكلة الآن أن الأمور باليمن تُفرض بمنطق تسوية بشكل عام تحت ضغط أنه لابد من توحد القوى لمجابهة الحوثي (أنصار الله)، وهو قد لا يُرضي الجنوبيين أو بعضهم على الأقل بأي تسوية".وتابع: "قد يكون الأمر مرشحا لما يسمى حرب عصابات أو شيء من هذا القبيل أو مناوشات، قد لا تستقر الأوضاع مئة بالمئة في المناطق الجنوبية، لكن كانت هذه الخطوة قرارا للشرعية اليمنية وقرارا للمملكة العربية السعودية، لابد من حسم الموقف عسكريا وتسوية الأوضاع بأي منطق حتى لا تتطور الأمور إلى حرب شاملة بين مكونات الجيش".وأشار إلى أن "هناك توتر كبير واختلاف في وجهات النظر، كما أن هناك احتقان شعبي واسع في بعض المحافظات، لا سيما عدن، الضالع، لحج، ولا زال الأمر مرشحا لتسويات قد تكون منقوصة".وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت في 4 يناير/كانون الثاني 2026 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بـ"ضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة".ولفت المتحدث إلى أن "ذلك جاء لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة".وأشار إلى أنه "أثناء توجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم "IYE 532" لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال تلك الفترة توفرت معلومات مؤكدة للحكومة اليمنية والتحالف عن قيام عيدروس الزبيدي، بتحريك قوات كبيرة تضم مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع قرابة منتصف الليل".وأضاف المتحدث أن "الرحلة غادرت لاحقًا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي دون رئيسه، الذي غادر إلى مكان غير معلوم، بعد قيامه بتوزيع أسلحة وذخائر على عناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة".وبحسب المالكي، طلبت قوات التحالف وقوات "درع الوطن" من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع متابعة تحركات القوات التي خرجت من المعسكرات.وشددت قوات التحالف على أنها "تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن أو المدنيين"، داعية السكان إلى "الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات عسكرية مشبوهة حفاظًا على سلامتهم".
باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا

20:07 GMT 07.01.2026
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي دعا له مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قد ينجح في احتواء الأزمة الراهنة، لكن الجروح التي خلفتها هذه الحرب وسقوط الانتقالي، وهو القوة الأبرز، قد يجعل التوافق الكلي على شكل القضية الجنوبية أمرًا صعبًا".
وأضاف الشميري في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لكن المشكلة الآن أن الأمور باليمن تُفرض بمنطق تسوية بشكل عام تحت ضغط أنه لابد من توحد القوى لمجابهة الحوثي (أنصار الله)، وهو قد لا يُرضي الجنوبيين أو بعضهم على الأقل بأي تسوية".
وتابع: "قد يكون الأمر مرشحا لما يسمى حرب عصابات أو شيء من هذا القبيل أو مناوشات، قد لا تستقر الأوضاع مئة بالمئة في المناطق الجنوبية، لكن كانت هذه الخطوة قرارا للشرعية اليمنية وقرارا للمملكة العربية السعودية، لابد من حسم الموقف عسكريا وتسوية الأوضاع بأي منطق حتى لا تتطور الأمور إلى حرب شاملة بين مكونات الجيش".

وقال الشميري: "أعتقد أن الأمر لا زال مرشحا لبعض الخلافات بصورة مكثفة، خاصة في وجهات النظر السياسية، وأيضا عدم الاستقرار في ظل عدم قبول جماهير أو بعض جماهير الانتقالي وقياداته، التي لم تذهب إلى السعودية بأي منطق".

وأشار إلى أن "هناك توتر كبير واختلاف في وجهات النظر، كما أن هناك احتقان شعبي واسع في بعض المحافظات، لا سيما عدن، الضالع، لحج، ولا زال الأمر مرشحا لتسويات قد تكون منقوصة".
عيدروس الزبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
اليمن.. إسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة لـ"ارتكابه الخيانة العظمى" وإحالته للنائب العام
أمس, 05:43 GMT
وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت في 4 يناير/كانون الثاني 2026 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بـ"ضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة".
ولفت المتحدث إلى أن "ذلك جاء لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة".

وأوضح المالكي أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أعلنت في 5 يناير (الجاري)، إشادتها بجهود المملكة العربية السعودية للإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل، مؤكدة المشاركة فيه، وعلى ضوء ذلك أبلغ الزبيدي برغبته في الحضور إلى المملكة في 6 يناير (الجاري)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أنه "أثناء توجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم "IYE 532" لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال تلك الفترة توفرت معلومات مؤكدة للحكومة اليمنية والتحالف عن قيام عيدروس الزبيدي، بتحريك قوات كبيرة تضم مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع قرابة منتصف الليل".
وأضاف المتحدث أن "الرحلة غادرت لاحقًا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي دون رئيسه، الذي غادر إلى مكان غير معلوم، بعد قيامه بتوزيع أسلحة وذخائر على عناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة".
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد فرار الزبيدي
أمس, 07:07 GMT
وبحسب المالكي، طلبت قوات التحالف وقوات "درع الوطن" من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع متابعة تحركات القوات التي خرجت من المعسكرات.

وأكد أن "قوات التحالف، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن"، نفذت عند الساعة الرابعة فجرًا، ضربات استباقية محدودة على القوات المتمركزة قرب معسكر الزند في محافظة الضالع، بهدف تعطيلها وإفشال مخطط توسيع رقعة الصراع".

وشددت قوات التحالف على أنها "تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن أو المدنيين"، داعية السكان إلى "الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات عسكرية مشبوهة حفاظًا على سلامتهم".
