باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا
باحث يمني لـ"سبوتنيك": الحوار الجنوبي - الجنوبي في الرياض قد ينجح في احتواء التصعيد مؤقتا
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي دعا له مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قد ينجح في احتواء الأزمة... 07.01.2026
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي دعا له مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قد ينجح في احتواء الأزمة الراهنة، لكن الجروح التي خلفتها هذه الحرب وسقوط الانتقالي، وهو القوة الأبرز، قد يجعل التوافق الكلي على شكل القضية الجنوبية أمرًا صعبًا".
وأضاف الشميري في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لكن المشكلة الآن أن الأمور باليمن
تُفرض بمنطق تسوية بشكل عام تحت ضغط أنه لابد من توحد القوى لمجابهة الحوثي (أنصار الله)، وهو قد لا يُرضي الجنوبيين أو بعضهم على الأقل بأي تسوية".
وتابع: "قد يكون الأمر مرشحا لما يسمى حرب عصابات أو شيء من هذا القبيل أو مناوشات، قد لا تستقر الأوضاع مئة بالمئة في المناطق الجنوبية، لكن كانت هذه الخطوة قرارا للشرعية اليمنية
وقرارا للمملكة العربية السعودية، لابد من حسم الموقف عسكريا وتسوية الأوضاع بأي منطق حتى لا تتطور الأمور إلى حرب شاملة بين مكونات الجيش".
وقال الشميري: "أعتقد أن الأمر لا زال مرشحا لبعض الخلافات بصورة مكثفة، خاصة في وجهات النظر السياسية، وأيضا عدم الاستقرار في ظل عدم قبول جماهير أو بعض جماهير الانتقالي وقياداته، التي لم تذهب إلى السعودية بأي منطق".
وأشار إلى أن "هناك توتر كبير واختلاف في وجهات النظر، كما أن هناك احتقان شعبي واسع في بعض المحافظات، لا سيما عدن، الضالع، لحج، ولا زال الأمر مرشحا لتسويات قد تكون منقوصة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت في 4 يناير/كانون الثاني 2026 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
عيدروس الزبيدي، بـ"ضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة".
ولفت المتحدث إلى أن "ذلك جاء لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة".
وأوضح المالكي أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أعلنت في 5 يناير (الجاري)، إشادتها بجهود المملكة العربية السعودية للإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل، مؤكدة المشاركة فيه، وعلى ضوء ذلك أبلغ الزبيدي برغبته في الحضور إلى المملكة في 6 يناير (الجاري)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أنه "أثناء توجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية
رقم "IYE 532" لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال تلك الفترة توفرت معلومات مؤكدة للحكومة اليمنية والتحالف عن قيام عيدروس الزبيدي، بتحريك قوات كبيرة تضم مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع قرابة منتصف الليل".
وأضاف المتحدث أن "الرحلة غادرت لاحقًا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي دون رئيسه، الذي غادر إلى مكان غير معلوم، بعد قيامه بتوزيع أسلحة وذخائر على عناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة".
وبحسب المالكي، طلبت قوات التحالف وقوات "درع الوطن" من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع متابعة تحركات القوات التي خرجت من المعسكرات.
وأكد أن "قوات التحالف، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن"، نفذت عند الساعة الرابعة فجرًا، ضربات استباقية محدودة على القوات المتمركزة قرب معسكر الزند في محافظة الضالع، بهدف تعطيلها وإفشال مخطط توسيع رقعة الصراع".
وشددت قوات التحالف على أنها "تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن أو المدنيين"، داعية السكان إلى "الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات عسكرية
مشبوهة حفاظًا على سلامتهم".