دميترييف: العالم لا يحكم بالقوة فقط
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأربعاء، أن "العالم لا يُحكم بالقوة والسلطة فقط".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس"، بمناسبة عيد الميلاد، الذي تحييه روسيا، اليوم الأربعاء: "تذكير في عيد الميلاد الأرثوذكسي، العالم لا يُحكم بالقوة والسلطة فقط. نؤمن أن المسيح المخلص يُرشدنا، بالرحمة واللطف والسلام والحكمة".
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأربعاء، أن "العالم لا يُحكم بالقوة والسلطة فقط".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس"، بمناسبة عيد الميلاد، الذي تحييه روسيا، اليوم الأربعاء: "تذكير في عيد الميلاد الأرثوذكسي، العالم لا يُحكم بالقوة والسلطة فقط. نؤمن أن المسيح المخلص يُرشدنا، بالرحمة واللطف والسلام والحكمة".
وأعرب دميترييف عن تمنياته بأن يجلب هذا اليوم النور إلى كل بيت والسلام إلى كل قلب.
ويحي المسيحيون الأرثوذكس في روسيا عيد ميلاد السيد المسيح، بالمشاركة في القداديس الإلهية والصلوات في الكنائس ثم الاحتفال مع العائلة، في تجسيد لمزيج فريد بين المعتقد المسيحي والتقاليد السلافية القديمة.
ويعود تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد في روسيا إلى عام 988، حيث بدأ الاحتفال به حسب التقويم اليولياني.