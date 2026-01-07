"مسيرات ورادارات".. إسرائيل تعلن تعزيز حماية حدودها بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"مسيرات ورادارات".. إسرائيل تعلن تعزيز حماية حدودها بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"
"مسيرات ورادارات".. إسرائيل تعلن تعزيز حماية حدودها بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101788/99/1017889907_22:0:1092:602_1920x0_80_0_0_240bb43ce9d3e1bb6b6b7d9df5b23d57.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، كشفها عن عروض توضيحية لمنظومة أمنية "شاملة ومبتكرة"، تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات.وأوضحت أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة جدًا وتهدف إلى جمع معلومات استخبارية، وشن هجمات قاتلة ضد أي تهديد في الحالات الاعتيادية أو خلال أوقات الطوارئ".وأضافت أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية وقفت على نجاح تجارب المنظومة الأمنية في الفترة الأخيرة، التي أظهرت قدرات كبيرة في التصدي للتهديدات برًا وجوًا وبحرًا، وأن تلك المنظومة قلّصت مدة الاستجابة بشكل ملحوظ من جمع المعلومات إلى إجهاض التهديدات".وبحسب الصحيفة، تعتمد المنظومة الدفاعية الجديدة على أجهزة استشعار عن بُعد، وتطبيقات استخبارية وتقنيات ذكاء اصطناعي، وأظهرت تنسيقًا بين جميع المنظومات المختلفة، بداية من الجو وصولًا إلى المركبات الأرضية ذاتية القيادة في الميدان.ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، من بين الآليات الإضافية ضمن المنظومة الدفاعية، أجهزة كهروضوئية ورادارات ومركبات ذاتية القيادة وطائرات مسيرة تنتجها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعد نقلة نوعية في مجال الاستقلالية والابتكار لحماية الحدود، وأنها قادرة على الاستجابة السريعة والحاسمة لجميع التهديدات، مع الحفاظ على أرواح المقاتلين".
https://sarabic.ae/20250108/بواسطة-الذكاء-الصناعي-فيديو-إسرائيلي-يضع-نهاية-سعيدة-للشرق-الأوسط-1096604897.html
14:48 GMT 07.01.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، كشفها عن عروض توضيحية لمنظومة أمنية "شاملة ومبتكرة"، تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات.
وأوضحت أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة جدًا وتهدف إلى جمع معلومات استخبارية، وشن هجمات قاتلة ضد أي تهديد في الحالات الاعتيادية أو خلال أوقات الطوارئ".
وأضافت أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية وقفت على نجاح تجارب المنظومة الأمنية في الفترة الأخيرة، التي أظهرت قدرات كبيرة في التصدي للتهديدات برًا وجوًا وبحرًا، وأن تلك المنظومة قلّصت مدة الاستجابة بشكل ملحوظ من جمع المعلومات إلى إجهاض التهديدات".
وبحسب الصحيفة، تعتمد المنظومة الدفاعية الجديدة على أجهزة استشعار عن بُعد، وتطبيقات استخبارية وتقنيات ذكاء اصطناعي، وأظهرت تنسيقًا بين جميع المنظومات المختلفة، بداية من الجو وصولًا إلى المركبات الأرضية ذاتية القيادة في الميدان.

وأشارت إلى أنه جرى استعراضها خلال التجارب الميدانية من بينها استخدام طائرات مسيرات لجمع المعلومات الاستخبارية مزودة برادار مصغّر، وأخرى تقلع وتهبط عموديًا وثالثة خفيفة لحماية الحدود.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، من بين الآليات الإضافية ضمن المنظومة الدفاعية، أجهزة كهروضوئية ورادارات ومركبات ذاتية القيادة وطائرات مسيرة تنتجها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعد نقلة نوعية في مجال الاستقلالية والابتكار لحماية الحدود، وأنها قادرة على الاستجابة السريعة والحاسمة لجميع التهديدات، مع الحفاظ على أرواح المقاتلين".
