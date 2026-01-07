https://sarabic.ae/20260107/مسيرات-ورادارات-إسرائيل-تعلن-تعزيز-حماية-حدودها-بتقنيات-الذكاء-الاصطناعي-1108991694.html

"مسيرات ورادارات".. إسرائيل تعلن تعزيز حماية حدودها بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات". 07.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، كشفها عن عروض توضيحية لمنظومة أمنية "شاملة ومبتكرة"، تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات.وأوضحت أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة جدًا وتهدف إلى جمع معلومات استخبارية، وشن هجمات قاتلة ضد أي تهديد في الحالات الاعتيادية أو خلال أوقات الطوارئ".وأضافت أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية وقفت على نجاح تجارب المنظومة الأمنية في الفترة الأخيرة، التي أظهرت قدرات كبيرة في التصدي للتهديدات برًا وجوًا وبحرًا، وأن تلك المنظومة قلّصت مدة الاستجابة بشكل ملحوظ من جمع المعلومات إلى إجهاض التهديدات".وبحسب الصحيفة، تعتمد المنظومة الدفاعية الجديدة على أجهزة استشعار عن بُعد، وتطبيقات استخبارية وتقنيات ذكاء اصطناعي، وأظهرت تنسيقًا بين جميع المنظومات المختلفة، بداية من الجو وصولًا إلى المركبات الأرضية ذاتية القيادة في الميدان.ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، من بين الآليات الإضافية ضمن المنظومة الدفاعية، أجهزة كهروضوئية ورادارات ومركبات ذاتية القيادة وطائرات مسيرة تنتجها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعد نقلة نوعية في مجال الاستقلالية والابتكار لحماية الحدود، وأنها قادرة على الاستجابة السريعة والحاسمة لجميع التهديدات، مع الحفاظ على أرواح المقاتلين".

