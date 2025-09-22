https://sarabic.ae/20250922/نتنياهو-إسرائيل-ستمهد-الطريق-لاتفاقيات-سلام-إقليمية-1105121025.html
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة، لـ"فرض السيطرة" على حركة حماس الفلسطينية، وتأمين...
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة، لـ"فرض السيطرة" على حركة حماس الفلسطينية، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، مؤكدًا أن هذه الجهود تمهد الطريق لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
وأضاف نتنياهو، في خطابه بمناسبة رأس السنة العبرية، أن "إسرائيل نجحت، خلال العام الماضي، في إزالة تهديدات وجودية من إيران، وضرب المحور الإيراني في لبنان وسوريا واليمن وإيران نفسها".
وتطرق إلى تعزيز الاقتصاد والأمن الإسرائيلي عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، معربًا عن أمله أن "يكون العام الجديد عاما للوحدة والنصر والسلام"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرئيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.
ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.
كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية
، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.
ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.
ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.