نتنياهو: إسرائيل ستمهد الطريق لاتفاقيات سلام إقليمية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/نتنياهو-إسرائيل-ستمهد-الطريق-لاتفاقيات-سلام-إقليمية-1105121025.html
نتنياهو: إسرائيل ستمهد الطريق لاتفاقيات سلام إقليمية
نتنياهو: إسرائيل ستمهد الطريق لاتفاقيات سلام إقليمية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة، لـ"فرض السيطرة" على حركة حماس الفلسطينية، وتأمين... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T10:25+0000
2025-09-22T10:25+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094737240_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_f47bd4bb8f72cc02ef081edee5d712b2.jpg
وأضاف نتنياهو، في خطابه بمناسبة رأس السنة العبرية، أن "إسرائيل نجحت، خلال العام الماضي، في إزالة تهديدات وجودية من إيران، وضرب المحور الإيراني في لبنان وسوريا واليمن وإيران نفسها".وتطرق إلى تعزيز الاقتصاد والأمن الإسرائيلي عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، معربًا عن أمله أن "يكون العام الجديد عاما للوحدة والنصر والسلام"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
https://sarabic.ae/20250913/إعلام-إسرائيلي-الإمارات-ترفض-استقبال-نتنياهو-حتى-إعلان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104817737.html
https://sarabic.ae/20250908/مساعدة-وزير-الخارجية-الإماراتي-أي-خطط-من-إسرائيل-لضم-الضفة-الغربية-ستخون-روح-اتفاقيات-التطبيع-1104626832.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094737240_180:0:1744:1173_1920x0_80_0_0_72ea01e7bc24a1d61ec0cabb3a329b1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نتنياهو: إسرائيل ستمهد الطريق لاتفاقيات سلام إقليمية

10:25 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة، لـ"فرض السيطرة" على حركة حماس الفلسطينية، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، مؤكدًا أن هذه الجهود تمهد الطريق لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
وأضاف نتنياهو، في خطابه بمناسبة رأس السنة العبرية، أن "إسرائيل نجحت، خلال العام الماضي، في إزالة تهديدات وجودية من إيران، وضرب المحور الإيراني في لبنان وسوريا واليمن وإيران نفسها".
وتطرق إلى تعزيز الاقتصاد والأمن الإسرائيلي عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، معربًا عن أمله أن "يكون العام الجديد عاما للوحدة والنصر والسلام"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة
13 سبتمبر, 20:15 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.
ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.
كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.
مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
مساعدة وزير الخارجية الإماراتي: أي خطط من إسرائيل لضم الضفة الغربية ستخون روح اتفاقيات التطبيع
8 سبتمبر, 12:51 GMT
ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.
ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
