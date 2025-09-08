https://sarabic.ae/20250908/مساعدة-وزير-الخارجية-الإماراتي-أي-خطط-من-إسرائيل-لضم-الضفة-الغربية-ستخون-روح-اتفاقيات-التطبيع-1104626832.html

مساعدة وزير الخارجية الإماراتي: أي خطط من إسرائيل لضم الضفة الغربية ستخون روح اتفاقيات التطبيع

مساعدة وزير الخارجية الإماراتي: أي خطط من إسرائيل لضم الضفة الغربية ستخون روح اتفاقيات التطبيع

سبوتنيك عربي

جددت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، اليوم الاثنين، موقف بلادها الرافض لأي خطوات إسرائيلية تتعلق بضم أراض من الضفة الغربية. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T12:51+0000

2025-09-08T12:51+0000

2025-09-08T12:51+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104626449_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61e8182945a041ea3cd93f8929b1c884.jpg

وشددت في كلمتها أمام "منتدى هيلي" السنوي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت شعار "إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة"، على أن هذه الخطوة تمثل "خطا أحمر" من شأنه أن يقوض بشدة ما انطوت عليه اتفاقات إبراهيم للسلام.وأكدت نسيبة أن "مستقبل القضية الفلسطينية يعد حجر الزاوية لضمان مستقبل سلمي في منطقة الشرق الأوسط"، داعية في الوقت ذاته إلى وقف الحرب الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إنهاء هذه الحرب "لا يحتمل المزيد من التأخير".وشهدت اتفاقيات إبراهيم - التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر/ أيلول 2020 - تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، مع إسرائيل، بعد وساطة من الحكومة الأمريكية.يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.

https://sarabic.ae/20250903/مسؤولة-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-سيشكل-خطا-أحمر-للإمارات-1104461536.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن