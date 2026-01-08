https://sarabic.ae/20260108/أونروا-تعتزم-افتتاح-مكتب-لها-في-تركيا-1109031188.html

"أونروا" تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا

"أونروا" تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا

سبوتنيك عربي

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة، أن الوكالة "تعتزم... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T15:45+0000

2026-01-08T15:45+0000

2026-01-08T15:45+0000

منظمة الأونروا

أخبار فلسطين اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103334/78/1033347837_0:0:4803:2703_1920x0_80_0_0_e580ddd67f97eb145e5b4b7efca0086f.jpg

وأوضح لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، أن "الوكالة وقّعت الاتفاقية النهائية مع الحكومة التركية لإنشاء المكتب، وأنها سعيدة للغاية بتواجدها الدائم في البلاد"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ذكرت صحيفة "ديلي صباح"، أن الاتفاقية مع "أونروا" ستجعل تركيا، "مركز الإمداد الرئيسي للمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومركزا لتنسيق المساعدات بين دول القوقاز والشرق الأوسط ودول المنطقة الأخرى". وتعد تركيا عضوا في اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" منذ تأسيسها في عام 1949، وقدمت "أونروا" لعقود خدمات أساسية، تشمل الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.وتترأس تركيا الفريق العامل المعني بتمويل "أونروا"، كما تعد من كبار المساهمين فيها، إذ أنه في عام 2023 وحده، قدمت تركيا 10 ملايين دولار للوكالة، وفقا للصحيفة التركية. وبالتعاون مع الحكومة التركية، تُقدم الجمعيات الخيرية في البلاد مساعدات منتظمة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، تشمل الغذاء والملابس والأدوية ومستلزمات النظافة. ويوم أمس الأربعاء، أعلنت "أونروا" أنها تمر بأزمة مالية حادة أجبرتها على تسريح مئات الموظفين في غزة، الذين غادروا القطاع. ولأكثر من 7 عقود، قدمت "أونروا" المساعدات والدعم للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، لكن الوكالة شهدت تراجعا في التبرعات التي تعتمد عليها، نتيجة لتزايد حدة الانتقادات والهجمات الإسرائيلية عليها، ما تسبب فيما وصفه المتحدث الرسمي بـ"أزمة مالية غير مسبوقة". وأوضح المتحدث أن تكلفة العمل الذي كُلفت به الأونروا بلغت نحو 880 مليون دولار في عام 2025، بينما لم تتلق الوكالة سوى نحو 570 مليون دولار من التبرعات.

https://sarabic.ae/20260105/أونروا-أكثر-من-12-ألف-طفل-فلسطينى-يعيشون-حالة-نزوح-قسرى-في-الضفة--1108939023.html

https://sarabic.ae/20260101/غوتيريش-يدين-قوانين-إسرائيلية-تستهدف-الأونروا-ويطالب-بإلغائها-فورًا-1108785076.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي