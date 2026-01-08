عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
"أونروا" تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا
"أونروا" تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا
أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة، أن الوكالة "تعتزم... 08.01.2026
وأوضح لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، أن "الوكالة وقّعت الاتفاقية النهائية مع الحكومة التركية لإنشاء المكتب، وأنها سعيدة للغاية بتواجدها الدائم في البلاد"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ذكرت صحيفة "ديلي صباح"، أن الاتفاقية مع "أونروا" ستجعل تركيا، "مركز الإمداد الرئيسي للمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومركزا لتنسيق المساعدات بين دول القوقاز والشرق الأوسط ودول المنطقة الأخرى". وتعد تركيا عضوا في اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" منذ تأسيسها في عام 1949، وقدمت "أونروا" لعقود خدمات أساسية، تشمل الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.وتترأس تركيا الفريق العامل المعني بتمويل "أونروا"، كما تعد من كبار المساهمين فيها، إذ أنه في عام 2023 وحده، قدمت تركيا 10 ملايين دولار للوكالة، وفقا للصحيفة التركية. وبالتعاون مع الحكومة التركية، تُقدم الجمعيات الخيرية في البلاد مساعدات منتظمة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، تشمل الغذاء والملابس والأدوية ومستلزمات النظافة. ويوم أمس الأربعاء، أعلنت "أونروا" أنها تمر بأزمة مالية حادة أجبرتها على تسريح مئات الموظفين في غزة، الذين غادروا القطاع. ولأكثر من 7 عقود، قدمت "أونروا" المساعدات والدعم للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، لكن الوكالة شهدت تراجعا في التبرعات التي تعتمد عليها، نتيجة لتزايد حدة الانتقادات والهجمات الإسرائيلية عليها، ما تسبب فيما وصفه المتحدث الرسمي بـ"أزمة مالية غير مسبوقة". وأوضح المتحدث أن تكلفة العمل الذي كُلفت به الأونروا بلغت نحو 880 مليون دولار في عام 2025، بينما لم تتلق الوكالة سوى نحو 570 مليون دولار من التبرعات.
https://sarabic.ae/20260105/أونروا-أكثر-من-12-ألف-طفل-فلسطينى-يعيشون-حالة-نزوح-قسرى-في-الضفة--1108939023.html
https://sarabic.ae/20260101/غوتيريش-يدين-قوانين-إسرائيلية-تستهدف-الأونروا-ويطالب-بإلغائها-فورًا-1108785076.html
"أونروا" تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا

15:45 GMT 08.01.2026
© AP Photo / Khalil Hamraالأونروا
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة، أن الوكالة "تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا، خلال أسابيع".
وأوضح لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، أن "الوكالة وقّعت الاتفاقية النهائية مع الحكومة التركية لإنشاء المكتب، وأنها سعيدة للغاية بتواجدها الدائم في البلاد"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ذكرت صحيفة "ديلي صباح"، أن الاتفاقية مع "أونروا" ستجعل تركيا، "مركز الإمداد الرئيسي للمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومركزا لتنسيق المساعدات بين دول القوقاز والشرق الأوسط ودول المنطقة الأخرى".
وتعد تركيا عضوا في اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" منذ تأسيسها في عام 1949، وقدمت "أونروا" لعقود خدمات أساسية، تشمل الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
أونروا: أكثر من 12 ألف طفل فلسطينى يعيشون حالة "نزوح قسرى" في الضفة
5 يناير, 15:50 GMT
وتترأس تركيا الفريق العامل المعني بتمويل "أونروا"، كما تعد من كبار المساهمين فيها، إذ أنه في عام 2023 وحده، قدمت تركيا 10 ملايين دولار للوكالة، وفقا للصحيفة التركية.

ومنذ اندلاع الجولة الجديدة من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في عام 2023، قدّمت تركيا مساهمة إضافية قدرها مليون دولار، وفي عام 2024، وبفضل مساهمات المتطوعين وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وصل هذا المبلغ إلى 15 مليون دولار، فيما بلغت مساهمة العام الماضي 10 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.

وبالتعاون مع الحكومة التركية، تُقدم الجمعيات الخيرية في البلاد مساعدات منتظمة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، تشمل الغذاء والملابس والأدوية ومستلزمات النظافة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
غوتيريش يدين قوانين إسرائيلية تستهدف الأونروا ويطالب بإلغائها فورا
1 يناير, 05:04 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت "أونروا" أنها تمر بأزمة مالية حادة أجبرتها على تسريح مئات الموظفين في غزة، الذين غادروا القطاع.
وقال متحدث باسم الوكالة في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "في يوم الثلاثاء الماضي، تم إبلاغ 571 موظفا محليا في "أونروا"، خارج غزة، بإنهاء خدماتهم من الوكالة بأثر فوري".
ولأكثر من 7 عقود، قدمت "أونروا" المساعدات والدعم للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، لكن الوكالة شهدت تراجعا في التبرعات التي تعتمد عليها، نتيجة لتزايد حدة الانتقادات والهجمات الإسرائيلية عليها، ما تسبب فيما وصفه المتحدث الرسمي بـ"أزمة مالية غير مسبوقة".
وأوضح المتحدث أن تكلفة العمل الذي كُلفت به الأونروا بلغت نحو 880 مليون دولار في عام 2025، بينما لم تتلق الوكالة سوى نحو 570 مليون دولار من التبرعات.
