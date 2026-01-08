https://sarabic.ae/20260108/دميترييف-يطالب-دعاة-الحرب-الأوروبيين-بالكشف-عن-حصصهم-في-شركات-التصنيع-الدفاعي-1109026335.html

دميترييف يطالب دعاة الحرب الأوروبيين بالكشف عن حصصهم في شركات التصنيع الدفاعي

طالب كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، دعاة الحرب الأوروبيين،... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

وكتب دميترييف عبر منصة "إكس"، معلقًا على منشور سابق له: "يرغب دعاة الحرب الأوروبيون فجأة في نشر القوات يمينًا ويسارًا".وأضاف: "ربما ينبغي عليهم الكشف عن حصصهم في شركات التصنيع الدفاعي التابعة للاتحاد الأوروبي والأرباح التي يجنونها منها".وذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يقترح "النظر في إمكانية إرسال قوات إلى غرينلاند، إذا طلبت الدنمارك ذلك، وذلك لزيادة تكاليف الإجراءات الأمريكية المحتملة على الجزيرة".وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة مباشرة مع ترامب بسبب غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

