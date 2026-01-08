تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات في حلب

https://sarabic.ae/20260108/رئيس-البرلمان-التركي-مستعدون-لتقديم-الدعم-لإنهاء-الاشتباكات-في-حلب-1109017197.html

صرح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، بأن بلاده تتابع المستجدات في مدينة حلب السورية ساعة بساعة، ومستعدة لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات هناك. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقل التلفزيون السوري، صباح اليوم الخميس، عن نعمان قورتولموش اهتمام تركيا بمتابعة التطورات المتلاحقة في مدينة حلب السورية، وبأن أنقرة تعلن استعدادها لدعم إنهاء الاشتباكات في المدينة.وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة 01:30 ظهرًا، بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني زيد.ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدة أن الجيش سيبدأ عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة ابتداءً من الساعة 01:30 ظهرًا.ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، أن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

