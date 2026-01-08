سوريا تتجاوز توليد 3000 ميغاواط للكهرباء بفضل اتفاق مع دولة عربية
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
© Sputnik . Mikhail Voskresensky/
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الخميس، أن استطاعة توليد الكهرباء في سوريا، "تجاوزت لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات، حاجز 3000 ميغاواط".
وأشار البشير عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بعد الاتفاق مع الأردن، على شراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز".
ومضى مؤكدًا أن "الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة وزيادة عدد ساعات التشغيل في البلاد".
بعد الاتفاق مع الأشقاء في الأردن لشراء 4 مليون متر مكعب من الغاز، ولأول مرة منذ أكثر من ست سنوات، تجاوزت استطاعة التوليد حاجز الـ٣٠٠٠ ميغاواط.— م. محمد البشير (@EMAlbasheir) January 8, 2026
هذه الخطوة ستعزز استقرار المنظومة الكهربائية في سوريا وستحسن جودة الخدمة مما ينعكس على زيادة عدد ساعات التشغيل. pic.twitter.com/JsMtN1w6W0
يأتي هذا التطور، تزامنًا مع إعلان وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ضمن اتفاقية شراء الغاز مع الأردن، بكمية 4 ملايين متر مكعب يوميا.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "هذه الخطوة ستسهم في تحسين التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ وفق الخطط التشغيلية لمحطات التوليد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت وزارة الطاقة السورية أن "الاتفاقية جزء من عقد سنوي تبلغ تكلفته نحو 800 مليون دولار، في إطار جهود الحكومة لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة وتحسين الخدمة للمواطنين".
ووفقا للوزارة، يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في واقع الكهرباء في سوريا.