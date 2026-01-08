سوريا تتجاوز توليد 3000 ميغاواط للكهرباء بفضل اتفاق مع دولة عربية

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
وأشار البشير عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بعد الاتفاق مع الأردن، على شراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز".ومضى مؤكدًا أن "الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة وزيادة عدد ساعات التشغيل في البلاد".يأتي هذا التطور، تزامنًا مع إعلان وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ضمن اتفاقية شراء الغاز مع الأردن، بكمية 4 ملايين متر مكعب يوميا.وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "هذه الخطوة ستسهم في تحسين التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ وفق الخطط التشغيلية لمحطات التوليد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ووفقا للوزارة، يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في واقع الكهرباء في سوريا.
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الخميس، أن استطاعة توليد الكهرباء في سوريا، "تجاوزت لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات، حاجز 3000 ميغاواط".
وأشار البشير عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بعد الاتفاق مع الأردن، على شراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز".
ومضى مؤكدًا أن "الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة وزيادة عدد ساعات التشغيل في البلاد".
يأتي هذا التطور، تزامنًا مع إعلان وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ضمن اتفاقية شراء الغاز مع الأردن، بكمية 4 ملايين متر مكعب يوميا.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "هذه الخطوة ستسهم في تحسين التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ وفق الخطط التشغيلية لمحطات التوليد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط
6 نوفمبر 2025, 13:05 GMT
وأكدت وزارة الطاقة السورية أن "الاتفاقية جزء من عقد سنوي تبلغ تكلفته نحو 800 مليون دولار، في إطار جهود الحكومة لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة وتحسين الخدمة للمواطنين".
ووفقا للوزارة، يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في واقع الكهرباء في سوريا.
