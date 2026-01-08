https://sarabic.ae/20260108/ناسا-تعلن-عودة-مبكرة-لطاقم-محطة-الفضاء-الدولية-لأسباب-صحية-1109042725.html
"ناسا" تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لأسباب صحية
"ناسا" تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لأسباب صحية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جاريد آيزاكمان، الخميس، حدوث مشكلة صحية لدى أحد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى أن طاقم مهمة... 08.01.2026
وقال آيزاكمان، خلال مؤتمر صحفي، إن أحد أفراد الطاقم تعرّض في السابع من يناير لمشكلة صحية على متن المحطة، لافتًا إلى أن حالته مستقرة في الوقت الراهن.وأضاف أنه اتخذ قرار العودة المبكرة "حرصًا على سلامة رواد الفضاء"، دون الكشف عن هوية الرائد الذي تعرّض للوعكة.وأوضح أن الحالة الصحية لا ترتبط بالأنشطة التشغيلية على متن المحطة ولا بعمليات الخروج إلى الفضاء المفتوح، وهو ما أكده أيضًا المسؤول في ناسا بولك خلال المؤتمر الصحفي.وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق تأجيل عملية سير في الفضاء كانت مقررة، بعد ظهور المشكلة الطبية، فيما أفاد موقع "سبيس فلايت ناو" بأن الوكالة تدرس منذ أيام خيار إعادة طاقم "كرو-11" بشكل مبكر.
الولايات المتحدة الأمريكية
"ناسا" تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لأسباب صحية
