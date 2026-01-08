نفط كركوك العراقي على طريق المتوسط.. مشروع ضخم وسط تحديات أمنية

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/نفط-كركوك-العراقي-على-طريق-المتوسط-مشروع-ضخم-وسط-تحديات-أمنية-1109038652.html
نفط كركوك العراقي على طريق المتوسط.. مشروع ضخم وسط تحديات أمنية
نفط كركوك العراقي على طريق المتوسط.. مشروع ضخم وسط تحديات أمنية
سبوتنيك عربي
في ظل سعي العراق إلى تنويع منافذ تصدير نفطه وتعزيز عائداته المالية، يعود مشروع تصدير النفط من كركوك إلى مواني البحر المتوسط ليتصدر المشهد من جديد، وسط تباين في... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T19:45+0000
2026-01-08T19:45+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
مشروع يوصف بـ"الاستراتيجي" من حيث الجدوى والعوائد، لكنه محفوف بتحديات تتعلق بالاستقرار الإقليمي والشرعية السياسية والأمنية، ما يجعله نقطة تقاطع بين الطموح الاقتصادي والحسابات الجيوسياسية المعقّدة في المنطقة، بحسب المراقبين.ويعدّ أنبوب تصدير النفط العراقي – السوري، المعروف باسم خط "كركوك – بانياس"، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في تاريخ قطاع الطاقة بالمنطقة، إذ شكّل لسنوات طويلة شريانا حيويا لاقتصادي العراق وسوريا، وكان أول منفذ بري يتيح للعراق تصدير نفطه إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط.فوائد وعائدات ماليةويكشف المحلل السياسي عبد الله الكناني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن "مشروع استراتيجي لتصدير النفط العراقي من محافظة كركوك إلى ميناء طرابلس اللبناني على مياه البحر المتوسط"، مبيّنًا أن "الكُلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 8 مليارات دولار".وأوضح الكناني أن "العراق يعتمد حاليا على تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن فتح مسار جديد باتجاه البحر المتوسط سيخفف الضغط عن خط جيهان، ويوفر مرونة أكبر في عمليات التصدير، لا سيما أن البواخر النفطية ستكون قادرة على التحرك باتجاه مختلف الأسواق العالمية".وأشار الكناني إلى أن "المشروع يتضمن مد أنبوب نفطي جديد وتشغيل خط بانياس"، مؤكدًا أن "هذا الخيار يعد أقل كلفة مقارنة بخيارات أخرى، كما أنه يحقق عائدات مالية أعلى، ويعزز فرص تصدير النفط والغاز والطاقة الكهربائية إلى كل من سوريا ولبنان".وبحسب الكناني، فإن "هناك تفاوتا في المواقف حيال المشروع، إذ يبدي الجانب السوري تفاؤلًا بإمكانية إنجازه، في حين لا يزال العراق متخوفاً من استكماله، خصوصًا بسبب الهواجس الأمنية".ويعود إنشاء خط الأنابيب إلى عام 1952، بطول يبلغ نحو 800 كيلومتر، وبطاقة ضخ أولية وصلت إلى 300 ألف برميل نفط يوميا، إذ لعب دورا محوريا في تعزيز صادرات النفط العراقي، إلى جانب تأمين مصالح دول كبرى فاعلة في المنطقة آنذاك.اتفاق غير مهمبينما يؤكد الخبير الأمني إبراهيم السراج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إبرام أي عقود استراتيجية مع سوريا يواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية وغياب حكومة شرعية معترف بها دوليا، ما يجعل أي اتفاقات مستقبلية عرضة للإلغاء أو النقض في حال تشكيل حكومة جديدة".وأوضح السراج أن "غياب الشرعية السياسية للنظام الحاكم في سوريا، يمثل عاملا حاسما في تعطيل الاتفاقات"، مشيرًا إلى أن "العقود الدولية تُبرم عادة مع حكومات منتخبة وذات شرعية دستورية، وهو ما لا يتوفر حاليًا في الحالة السورية، لعدم إجراء انتخابات تحظى بالمصادقة الدولية".وأضاف أن "هذا الواقع لا ينعكس على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الأمني، إذ أن ضعف الشرعية يؤدي إلى تراجع مستوى الحماية الأمنية، ما يزيد من المخاطر المحيطة بأي مشاريع أو خطوط طاقة، ويجعلها عرضة للتهديدات والاستهداف".وختم إبراهيم السراج تصريحاته بالتحذير من أن "الوضع الأمني في المنطقة، ولا سيما في ظل التحديات والتهديدات الإسرائيلية، التي تطال الأراضي اللبنانية والسورية، يشكل عامل ضغط إضافيًا قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وأي مشاريع طاقة مستقبلية".وفي عام 2007، توصل العراق وسوريا إلى اتفاق لإعادة تأهيل الخط وتشغيله من جديد، غير أن العقد المبرم مع شركة "ستروي ترانس غاز" التابعة لمجموعة "غازبروم" الروسية، أُلغي في عام 2009، على خلفية ارتفاع التكاليف وأسباب أخرى لم يُكشف عنها رسميًا.اتفاقيات دوليةإلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي مجيد الفيلي، أهمية وجود اتفاق قائم بين العراق ولبنان، بشأن التعاون في ملف الطاقة، موضحًا أن "هناك مشروعا لمد خط نفطي من محافظة كركوك إلى ميناء طرابلس اللبناني".وأوضح الفيلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تنفيذ مشروع خط الأنابيب قد يستغرق وقتا طويلا، نظرا لطبيعته الفنية والإجرائية، إلا أن التعاون الحالي بين البلدين مستمر، ولا سيما في ظل التفاهمات الحكومية بين بغداد وبيروت، بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية".وأشار إلى أن "أول شحنة نفط عراقية وصلت بالفعل إلى ميناء طرابلس عبر الناقلات البحرية"، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية تلقت دعما كبيرا في ملف الوقود والطاقة ضمن هذا الاتفاق".وأضاف أن "هناك إمكانية مستقبلية لإحياء الخط النفطي القديم، الذي يربط العراق بميناء بانياس السوري، في حال تهيأت الظروف السياسية والأمنية"، لافتًا إلى أن "تفعيل هذا المسار من شأنه أن يعزز صادرات النفط العراقي ويرفع من واردات البلاد المالية"، مبيّنًا أن "توسيع منافذ تصدير النفط يخدم الاقتصاد العراقي، ويمنح بغداد مرونة أكبر في تسويق نفطها في الأسواق الإقليمية والدولية".وبحسب تقديرات متخصصين في قطاع الطاقة، فإن إعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" تتطلب استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وهو رقم يراه خبراء مرتفعا قياسا بالطاقة التصديرية المتوقعة للخط، والتي تُقدّر بنحو 700 ألف برميل يوميا فقط.
https://sarabic.ae/20260102/من-النفط-إلى-الغاز-والكهرباء-أكبر-صفقات-الطاقة-في-العراق-خلال--عام-2025-1108825416.html
https://sarabic.ae/20251222/النفط-العراقية-تشغيل-مشروع-غاز-الناصرية-والغراف-في-الربع-الأول-من-العام-2027-1108459178.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك

نفط كركوك العراقي على طريق المتوسط.. مشروع ضخم وسط تحديات أمنية

19:45 GMT 08.01.2026
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في ظل سعي العراق إلى تنويع منافذ تصدير نفطه وتعزيز عائداته المالية، يعود مشروع تصدير النفط من كركوك إلى مواني البحر المتوسط ليتصدر المشهد من جديد، وسط تباين في المواقف السياسية والأمنية والاقتصادية.
مشروع يوصف بـ"الاستراتيجي" من حيث الجدوى والعوائد، لكنه محفوف بتحديات تتعلق بالاستقرار الإقليمي والشرعية السياسية والأمنية، ما يجعله نقطة تقاطع بين الطموح الاقتصادي والحسابات الجيوسياسية المعقّدة في المنطقة، بحسب المراقبين.
ويعدّ أنبوب تصدير النفط العراقي – السوري، المعروف باسم خط "كركوك – بانياس"، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في تاريخ قطاع الطاقة بالمنطقة، إذ شكّل لسنوات طويلة شريانا حيويا لاقتصادي العراق وسوريا، وكان أول منفذ بري يتيح للعراق تصدير نفطه إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط.
فوائد وعائدات مالية
ويكشف المحلل السياسي عبد الله الكناني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن "مشروع استراتيجي لتصدير النفط العراقي من محافظة كركوك إلى ميناء طرابلس اللبناني على مياه البحر المتوسط"، مبيّنًا أن "الكُلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 8 مليارات دولار".
وأوضح الكناني أن "العراق يعتمد حاليا على تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن فتح مسار جديد باتجاه البحر المتوسط سيخفف الضغط عن خط جيهان، ويوفر مرونة أكبر في عمليات التصدير، لا سيما أن البواخر النفطية ستكون قادرة على التحرك باتجاه مختلف الأسواق العالمية".
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025
2 يناير, 07:47 GMT
وأشار الكناني إلى أن "المشروع يتضمن مد أنبوب نفطي جديد وتشغيل خط بانياس"، مؤكدًا أن "هذا الخيار يعد أقل كلفة مقارنة بخيارات أخرى، كما أنه يحقق عائدات مالية أعلى، ويعزز فرص تصدير النفط والغاز والطاقة الكهربائية إلى كل من سوريا ولبنان".
وبحسب الكناني، فإن "هناك تفاوتا في المواقف حيال المشروع، إذ يبدي الجانب السوري تفاؤلًا بإمكانية إنجازه، في حين لا يزال العراق متخوفاً من استكماله، خصوصًا بسبب الهواجس الأمنية".
وأضاف أن "خطوط الأنابيب داخل الأراضي العراقية تتمتع بحماية عالية، بينما تفتقر الخطوط في سوريا ولبنان إلى مستوى الحماية نفسه، ما يجعلها عرضة للاستهداف، ولا سيما من الضربات الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل تحديا أمنيا كبيرا أمام تنفيذ المشروع".
ويعود إنشاء خط الأنابيب إلى عام 1952، بطول يبلغ نحو 800 كيلومتر، وبطاقة ضخ أولية وصلت إلى 300 ألف برميل نفط يوميا، إذ لعب دورا محوريا في تعزيز صادرات النفط العراقي، إلى جانب تأمين مصالح دول كبرى فاعلة في المنطقة آنذاك.
اتفاق غير مهم
بينما يؤكد الخبير الأمني إبراهيم السراج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إبرام أي عقود استراتيجية مع سوريا يواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية وغياب حكومة شرعية معترف بها دوليا، ما يجعل أي اتفاقات مستقبلية عرضة للإلغاء أو النقض في حال تشكيل حكومة جديدة".
وأوضح السراج أن "غياب الشرعية السياسية للنظام الحاكم في سوريا، يمثل عاملا حاسما في تعطيل الاتفاقات"، مشيرًا إلى أن "العقود الدولية تُبرم عادة مع حكومات منتخبة وذات شرعية دستورية، وهو ما لا يتوفر حاليًا في الحالة السورية، لعدم إجراء انتخابات تحظى بالمصادقة الدولية".
وأضاف أن "هذا الواقع لا ينعكس على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الأمني، إذ أن ضعف الشرعية يؤدي إلى تراجع مستوى الحماية الأمنية، ما يزيد من المخاطر المحيطة بأي مشاريع أو خطوط طاقة، ويجعلها عرضة للتهديدات والاستهداف".

وبحسب السراج، فإن "العراق لا يحتاج في الوقت الحالي إلى الدخول في اتفاقات مع سوريا، لما تحمله من مخاطر قانونية وأمنية غير محسوبة، في حين قد يكون التعاون مع لبنان أكثر قابلية للنقاش، رغم أن الأوضاع هناك أيضا لا تخلو من التعقيد"، مبيّنًا أن "أي اتفاق محتمل مع لبنان يجب أن يقوم على أساس حفظ حقوق الطرفين، العراق ولبنان، ولا سيما في ملفات النفط والطاقة".

وختم إبراهيم السراج تصريحاته بالتحذير من أن "الوضع الأمني في المنطقة، ولا سيما في ظل التحديات والتهديدات الإسرائيلية، التي تطال الأراضي اللبنانية والسورية، يشكل عامل ضغط إضافيًا قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وأي مشاريع طاقة مستقبلية".
وفي عام 2007، توصل العراق وسوريا إلى اتفاق لإعادة تأهيل الخط وتشغيله من جديد، غير أن العقد المبرم مع شركة "ستروي ترانس غاز" التابعة لمجموعة "غازبروم" الروسية، أُلغي في عام 2009، على خلفية ارتفاع التكاليف وأسباب أخرى لم يُكشف عنها رسميًا.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
22 ديسمبر 2025, 11:52 GMT
اتفاقيات دولية
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي مجيد الفيلي، أهمية وجود اتفاق قائم بين العراق ولبنان، بشأن التعاون في ملف الطاقة، موضحًا أن "هناك مشروعا لمد خط نفطي من محافظة كركوك إلى ميناء طرابلس اللبناني".
وأوضح الفيلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تنفيذ مشروع خط الأنابيب قد يستغرق وقتا طويلا، نظرا لطبيعته الفنية والإجرائية، إلا أن التعاون الحالي بين البلدين مستمر، ولا سيما في ظل التفاهمات الحكومية بين بغداد وبيروت، بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية".
وأشار إلى أن "أول شحنة نفط عراقية وصلت بالفعل إلى ميناء طرابلس عبر الناقلات البحرية"، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية تلقت دعما كبيرا في ملف الوقود والطاقة ضمن هذا الاتفاق".

وقال الفيلي إن "الاتفاق ينص على تزويد لبنان بكميات سنوية من الوقود تتجاوز مليون طن، تُستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في الجمهورية اللبنانية"، معربًا عن أمله "باستمرار هذه الاتفاقية خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أن "هناك إمكانية مستقبلية لإحياء الخط النفطي القديم، الذي يربط العراق بميناء بانياس السوري، في حال تهيأت الظروف السياسية والأمنية"، لافتًا إلى أن "تفعيل هذا المسار من شأنه أن يعزز صادرات النفط العراقي ويرفع من واردات البلاد المالية"، مبيّنًا أن "توسيع منافذ تصدير النفط يخدم الاقتصاد العراقي، ويمنح بغداد مرونة أكبر في تسويق نفطها في الأسواق الإقليمية والدولية".
وبحسب تقديرات متخصصين في قطاع الطاقة، فإن إعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" تتطلب استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وهو رقم يراه خبراء مرتفعا قياسا بالطاقة التصديرية المتوقعة للخط، والتي تُقدّر بنحو 700 ألف برميل يوميا فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала