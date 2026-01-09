إعلام: الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تعتزم زيارة واشنطن الثلاثاء المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تعتزم زيارة واشنطن الثلاثاء المقبل
إعلام: الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تعتزم زيارة واشنطن الثلاثاء المقبل
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن "مصادر مطّلعة في الإدارة الأمريكية، أفادت بأن ديلسي رودريغيز، طلبت الإذن بالسفر إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتعتزم إجراء جولة من اللقاءات السياسية في العاصمة، تشمل زيارة البيت الأبيض. وقد تلقت جهات حكومية اتحادية مختلفة الطلب، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه اللقاءات".ووصل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كاراكاس، اليوم الجمعة، لتقييم إمكانية استئناف البعثات الدبلوماسية. وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، في وقت سابق، أن فنزويلا سترسل بدورها دبلوماسيين إلى الولايات المتحدة.أضاف الوزير أن الحكومة الفنزويلية قررت بدء "عملية دبلوماسية تجريبية" تهدف إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، ومعالجة تداعيات العدوان واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ووضع أجندة ذات اهتمام مشترك.وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وفلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، وحثّت على منع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.
إعلام: الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تعتزم زيارة واشنطن الثلاثاء المقبل

أفادت صحيفة إسبانية، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، "طلبت الإذن بالسفر إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، لإجراء سلسلة من اللقاءات السياسية، بما في ذلك زيارة البيت الأبيض".
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن "مصادر مطّلعة في الإدارة الأمريكية، أفادت بأن ديلسي رودريغيز، طلبت الإذن بالسفر إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتعتزم إجراء جولة من اللقاءات السياسية في العاصمة، تشمل زيارة البيت الأبيض. وقد تلقت جهات حكومية اتحادية مختلفة الطلب، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه اللقاءات".

ووفقا للصحيفة، إجراءات الزيارة ما تزال في مراحلها التمهيدية وتخضع لمراحل عدة من الموافقة. ويُزعم أن الطلب يتضمن دخول رودريغيز إلى الولايات المتحدة على متن رحلة دبلوماسية.

ووصل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كاراكاس، اليوم الجمعة، لتقييم إمكانية استئناف البعثات الدبلوماسية. وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، في وقت سابق، أن فنزويلا سترسل بدورها دبلوماسيين إلى الولايات المتحدة.
أضاف الوزير أن الحكومة الفنزويلية قررت بدء "عملية دبلوماسية تجريبية" تهدف إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، ومعالجة تداعيات العدوان واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ووضع أجندة ذات اهتمام مشترك.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وفلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

وردًا على العملية الأمريكية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة، وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسةً للدولة مؤقتًا. ويوم الاثنين الماضي، تولت رودريغيز رسميًا منصب الرئيسة الفنزويلية بالإنابة وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، وحثّت على منع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.
