إعلام: الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تعتزم زيارة واشنطن الثلاثاء المقبل

أفادت صحيفة إسبانية، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، "طلبت الإذن بالسفر إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، لإجراء... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن "مصادر مطّلعة في الإدارة الأمريكية، أفادت بأن ديلسي رودريغيز، طلبت الإذن بالسفر إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتعتزم إجراء جولة من اللقاءات السياسية في العاصمة، تشمل زيارة البيت الأبيض. وقد تلقت جهات حكومية اتحادية مختلفة الطلب، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه اللقاءات".ووصل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كاراكاس، اليوم الجمعة، لتقييم إمكانية استئناف البعثات الدبلوماسية. وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، في وقت سابق، أن فنزويلا سترسل بدورها دبلوماسيين إلى الولايات المتحدة.أضاف الوزير أن الحكومة الفنزويلية قررت بدء "عملية دبلوماسية تجريبية" تهدف إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، ومعالجة تداعيات العدوان واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ووضع أجندة ذات اهتمام مشترك.وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وفلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، وحثّت على منع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.

