الأمم المتحدة تأسف لانسحاب أمريكا من عدد من كياناتها
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عشرات المنظمات والكيانات التابعة للأمم المتحدة،... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس، ردًا على مذكرة رئاسية أمريكية صدرت مساء الأربعاء، توجه الإدارات والوكالات التنفيذية الأمريكية باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من 31 وكالة وكياناً تابعاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى معاهدات واتفاقيات دولية تراها واشنطن مخالفة لمصالحها الوطنية.وأكد البيان أن الإسهامات المالية المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية عمليات حفظ السلام، التي توافق عليها الجمعية العامة، تشكل التزاماً قانونياً ملزماً بموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.من بين الكيانات المتأثرة بالقرار الأمريكي، صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم صحة الأمهات والأطفال ومكافحة العنف الجنسي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي يمول مشاريع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكاتب تتعامل مع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وإنهاء العنف الجنسي كسلاح حرب.كما يشمل الانسحاب أربعاً من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، تغطي آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الغربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.وفي ضربة خاصة للجهود المناخية العالمية، يتضمن القرار الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.وأضاف ستيل أن هذا التراجع "سيضر بالاقتصاد الأمريكي والوظائف ومستويات المعيشة، مع تفاقم الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والعواصف والجفاف"، محذراً من أنه "هدف ذاتي هائل سيترك الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل ازدهاراً".وأكد أن الاتفاقية ستستمر في عملها بلا كلل، مضيفاً أن "الأبواب تبقى مفتوحة لعودة الولايات المتحدة في المستقبل، كما حدث سابقاً مع اتفاق باريس".ورغم الانسحاب الأمريكي، أكد غوتيريش أن جميع كيانات الأمم المتحدة ستستمر في تنفيذ المهام التي منحتها إياها الدول الأعضاء، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدورها في خدمة المجتمع الدولي.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عشرات المنظمات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة الدولية ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها وتنفيذ مهامها دون تردد.
جاء ذلك في بيان
رسمي صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس، ردًا على مذكرة رئاسية أمريكية صدرت مساء الأربعاء، توجه الإدارات والوكالات التنفيذية الأمريكية باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من 31 وكالة وكياناً تابعاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى معاهدات واتفاقيات دولية تراها واشنطن مخالفة لمصالحها الوطنية.
وأكد البيان أن الإسهامات المالية المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية عمليات حفظ السلام، التي توافق عليها الجمعية العامة، تشكل التزاماً قانونياً ملزماً بموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.
وشدد على أن "مسؤولية الأمم المتحدة في الوفاء بمن يعتمدون علينا لن تتزعزع، وسنستمر في تنفيذ مهامنا بعزم".
من بين الكيانات المتأثرة بالقرار الأمريكي، صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم صحة الأمهات والأطفال ومكافحة العنف الجنسي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي يمول مشاريع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكاتب تتعامل مع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وإنهاء العنف الجنسي كسلاح حرب.
كما يشمل الانسحاب أربعاً من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة
، تغطي آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الغربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وفي ضربة خاصة للجهود المناخية
العالمية، يتضمن القرار الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وعلق الأمين التنفيذي للاتفاقية سيمون ستيل يوم الخميس قائلاً، إن هذه الخطوة تمثل تراجعاً كبيراً عن التعاون المناخي العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت فعالة في إنشاء الاتفاقية واتفاق باريس لأنهما يخدمان مصالحها الوطنية.
وأضاف ستيل أن هذا التراجع "سيضر بالاقتصاد الأمريكي والوظائف ومستويات المعيشة، مع تفاقم الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والعواصف والجفاف"، محذراً من أنه "هدف ذاتي هائل سيترك الولايات المتحدة
أقل أماناً وأقل ازدهاراً".
وأكد أن الاتفاقية ستستمر في عملها بلا كلل، مضيفاً أن "الأبواب تبقى مفتوحة لعودة الولايات المتحدة في المستقبل، كما حدث سابقاً مع اتفاق باريس".
ورغم الانسحاب الأمريكي، أكد غوتيريش أن جميع كيانات الأمم المتحدة ستستمر في تنفيذ المهام التي منحتها إياها الدول الأعضاء، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدورها في خدمة المجتمع الدولي.