https://sarabic.ae/20260109/الخارجية-الروسية-تصف-الاتهامات-المتعلقة-بإلحاق-أضرار-بالسفارة-القطرية-في-كييف-بأنها-كاذبة-1109073626.html

الخارجية الروسية تصف الاتهامات المتعلقة بإلحاق أضرار بالسفارة القطرية في كييف بأنها "كاذبة"

الخارجية الروسية تصف الاتهامات المتعلقة بإلحاق أضرار بالسفارة القطرية في كييف بأنها "كاذبة"

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف بتضرر السفارة القطرية لدى العاصمة الأوكرانية، مؤكدةً أن موسكو تعتبر الدوحة شريكًا ذي أولوية. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T20:45+0000

2026-01-09T20:45+0000

2026-01-09T20:45+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وفيما يتعلق بالاتهامات الباطلة الموجهة للجانب الروسي بـ"التورط" في إلحاق الضرر بسفارة دولة قطر لدى كييف، أوضحت الخارجية الروسية أن "البعثات الدبلوماسية لم تكن يومًا هدفًا للقوات المسلحة الروسية، كما لم تكن هناك أهداف محددة بالقرب من البعثة الدبلوماسية القطرية، ما يشير إلى عطل في منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، ما أدى إلى تضرر مبنى السفارة".وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي، في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.

https://sarabic.ae/20260107/خبير-عدم-توقيع-واشنطن-على-ضمانات-كييف-يكشف-شرخا-متصاعدا-بين-أوروبا-وأمريكا-1108999929.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي