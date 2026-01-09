https://sarabic.ae/20260109/الخارجية-الروسية-تصف-الاتهامات-المتعلقة-بإلحاق-أضرار-بالسفارة-القطرية-في-كييف-بأنها-كاذبة-1109073626.html
الخارجية الروسية تصف الاتهامات المتعلقة بإلحاق أضرار بالسفارة القطرية في كييف بأنها "كاذبة"
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف بتضرر السفارة القطرية لدى العاصمة الأوكرانية، مؤكدةً أن موسكو تعتبر الدوحة شريكًا ذي أولوية.
وفيما يتعلق بالاتهامات الباطلة الموجهة للجانب الروسي بـ"التورط" في إلحاق الضرر بسفارة دولة قطر لدى كييف، أوضحت الخارجية الروسية أن "البعثات الدبلوماسية لم تكن يومًا هدفًا للقوات المسلحة الروسية، كما لم تكن هناك أهداف محددة بالقرب من البعثة الدبلوماسية القطرية، ما يشير إلى عطل في منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، ما أدى إلى تضرر مبنى السفارة".وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي، في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.
وفيما يتعلق بالاتهامات الباطلة الموجهة للجانب الروسي بـ"التورط" في إلحاق الضرر بسفارة دولة قطر لدى كييف، أوضحت الخارجية الروسية أن "البعثات الدبلوماسية لم تكن يومًا هدفًا للقوات المسلحة الروسية، كما لم تكن هناك أهداف محددة بالقرب من البعثة الدبلوماسية القطرية، ما يشير إلى عطل في منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، ما أدى إلى تضرر مبنى السفارة".
وأوضحت الوزارة أن "مصادر أوكرانية تنشر معلومات حول تضرر السفارة القطرية في كييف، يُزعم أنها ناجمة عن غارة روسية، اليوم الجمعة".
وأضافت الخارجية الروسية: "تعتبر روسيا دولة قطر شريكًا ذي أولوية ودولة صديقة".
وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي، في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.