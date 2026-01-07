https://sarabic.ae/20260107/خبير-عدم-توقيع-واشنطن-على-ضمانات-كييف-يكشف-شرخا-متصاعدا-بين-أوروبا-وأمريكا-1108999929.html
خبير: عدم توقيع واشنطن على "ضمانات كييف" يكشف شرخا متصاعدا بين أوروبا وأمريكا
اعتبر الباحث الجزائري في الشأن الدولي الدكتور جلة سماعين، أن "عدم توقيع أمريكا على إعلان الضمانات الأمنية لكييف، خلال اجتماع باريس (أمس الثلاثاء)، يعكس بداية...
وأوضح سماعين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تحالف الراغبين هو نتيجة عقدة أوروبية تجاه تفوق روسيا، وهو غير قادر على دعم أوكرانيا عسكريًا، لأن فرنسا لديها مشكلة في مخزون الأسلحة وأزمة مالية خانقة، فيما تواجه بريطانيا تحديات أمنية مع أوروبا بعد خروجها من منظومة الدفاع والأمن المشترك عقب بريكست".وأشار إلى أن "هذه المبادرة تأتي في سياق استكمال مبادرة السلام بين روسيا والولايات المتحدة، ومحاولة لإثبات حضور قوة أوروبية لم يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعترف بها".ولفت إلى أن "سياسة التلويح بالتهديد الروسي لزيادة الإنفاق العسكري داخل حلف شمال الأطلسي لم تعد مجدية"، معتبرًا أن "العالم يتجه نحو نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول كمنطق حاكم للعلاقات الدولية".
اعتبر الباحث الجزائري في الشأن الدولي الدكتور جلة سماعين، أن "عدم توقيع أمريكا على إعلان الضمانات الأمنية لكييف، خلال اجتماع باريس (أمس الثلاثاء)، يعكس بداية شرخ واضح بين السياسات الأوروبية والسياسة الأمريكية، ويؤشر إلى تباين عميق في الرؤى بشأن كيفية التعامل مع روسيا ومستقبل الأزمة الأوكرانية".
وأوضح سماعين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تحالف الراغبين هو نتيجة عقدة أوروبية تجاه تفوق روسيا، وهو غير قادر على دعم أوكرانيا عسكريًا، لأن فرنسا لديها مشكلة في مخزون الأسلحة وأزمة مالية خانقة، فيما تواجه بريطانيا تحديات أمنية مع أوروبا بعد خروجها من منظومة الدفاع والأمن المشترك عقب بريكست".
وأضاف أن "فرنسا وبريطانيا تسعيان إلى جمع أكبر عدد من الدول ضمن مسارات غير واضحة المعالم، تسميها تارة قوات حفظ السلام، وطورًا مراكز تدريب أو قوات حماية للسهر على تطبيق اتفاق السلام، الذي سيُبرم بين روسيا والولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "هذه المبادرة تأتي في سياق استكمال مبادرة السلام بين روسيا والولايات المتحدة، ومحاولة لإثبات حضور قوة أوروبية لم يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعترف بها".
وأكد سماعين أن "الإخفاق الأوروبي قائم منذ بدء الأزمة الأوكرانية"، وأن "الخلاف الأوروبي تاريخي وعميق، سياسيًا واستراتيجيًا، وليس مجرد خلاف عسكري أو تقني"، مشددًا أن "مواجهة روسيا في أوكرانيا لم تكن شرعية".
ولفت إلى أن "سياسة التلويح بالتهديد الروسي لزيادة الإنفاق العسكري داخل حلف شمال الأطلسي لم تعد مجدية"، معتبرًا أن "العالم يتجه نحو نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول كمنطق حاكم للعلاقات الدولية".