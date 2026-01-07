https://sarabic.ae/20260107/مسؤول-في-الدوما-الروسي-ماكرون-وستارمر-يدفعان-أوروبا-نحو-حرب-عالمية-ثالثة-1108998934.html

مسؤول في الدوما الروسي: ماكرون وستارمر يدفعان أوروبا نحو حرب عالمية ثالثة

مسؤول في الدوما الروسي: ماكرون وستارمر يدفعان أوروبا نحو حرب عالمية ثالثة

صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب سلوتسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل ماكرون وستارمر دفع أوروبا نحو الحرب العالمية الثالثة. إن تصريحاتهما بالاستعداد لإرسال وحدات عسكرية فرنسية وبريطانية إلى أوكرانيا، لا تزيد الصراع إلا اشتعالًا".وأكد سلوتسكي أن موقف موسكو قد تم إبلاغه مرارًا للعواصم الأوروبية، لكن "تحالف الراغبين" يواصل الترويج لـ"تصريحات" مناهضة للسلام.وأكمل ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "تقود دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، باريس ولندن وبرلين، حاليًا ما يُعرف بحزب الحرب، ولا تسهم مبادراتهم الداعمة لزيلينسكي إلا في إطالة أمد معاناة النظام الأوكراني، وبالتالي، في تشديد شروط التفاوض على كييف. لا مجال للأوهام بشأن الوضع على أرض المعركة، فنصر روسيا حتمي".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.دميترييف: مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تدفع إلى صدام مع روسيا والصينخبير أمريكي: "قمة باريس" قربت أوكرانيا من التفكك

