مسؤول في الدوما الروسي: ماكرون وستارمر يدفعان أوروبا نحو حرب عالمية ثالثة
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،... 07.01.2026
وكتب سلوتسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل ماكرون وستارمر دفع أوروبا نحو الحرب العالمية الثالثة. إن تصريحاتهما بالاستعداد لإرسال وحدات عسكرية فرنسية وبريطانية إلى أوكرانيا، لا تزيد الصراع إلا اشتعالًا".وأكد سلوتسكي أن موقف موسكو قد تم إبلاغه مرارًا للعواصم الأوروبية، لكن "تحالف الراغبين" يواصل الترويج لـ"تصريحات" مناهضة للسلام.وأكمل ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "تقود دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، باريس ولندن وبرلين، حاليًا ما يُعرف بحزب الحرب، ولا تسهم مبادراتهم الداعمة لزيلينسكي إلا في إطالة أمد معاناة النظام الأوكراني، وبالتالي، في تشديد شروط التفاوض على كييف. لا مجال للأوهام بشأن الوضع على أرض المعركة، فنصر روسيا حتمي".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يواصلان دفع أوروبا نحو حرب عالمية ثالثة.
وكتب سلوتسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل ماكرون وستارمر دفع أوروبا نحو الحرب العالمية الثالثة. إن تصريحاتهما بالاستعداد لإرسال وحدات عسكرية فرنسية وبريطانية إلى أوكرانيا، لا تزيد الصراع إلا اشتعالًا".
وأشار سلوتسكي إلى أنه لا يمكن تقديم "ضمانات أمنية" لنظام كييف على حساب تهديد روسيا، وأن التدخل الفعلي لدول الناتو في أوكرانيا غير مقبول بتاتًا.
وأكد سلوتسكي أن موقف موسكو قد تم إبلاغه مرارًا للعواصم الأوروبية، لكن "تحالف الراغبين" يواصل الترويج لـ"تصريحات" مناهضة للسلام.
وأكمل ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "تقود دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، باريس ولندن وبرلين، حاليًا ما يُعرف بحزب الحرب، ولا تسهم مبادراتهم الداعمة لزيلينسكي إلا في إطالة أمد معاناة النظام الأوكراني، وبالتالي، في تشديد شروط التفاوض على كييف. لا مجال للأوهام بشأن الوضع على أرض المعركة، فنصر روسيا حتمي".
وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تشكيلات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من جيوش أعضاء الناتو في أوكرانيا، غير مقبول بشكل قاطع وينطوي على تصعيد حاد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.