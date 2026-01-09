https://sarabic.ae/20260109/الخارجية-الفنزويلية-كاراكاس-وموسكو-تواصلان-العمل-على-أجندة-تعاون-بين-البلدين-1109072102.html
الخارجية الفنزويلية: كاراكاس وموسكو تواصلان العمل على أجندة تعاون بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أن فنزويلا وروسيا، تواصلان العمل على أجندة تعاون بين البلدين. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وصرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بأن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تلعب روسيا وإيران، "دورًا مؤثرًا" في فنزويلا، على حد قوله.
2026
ونشر خيل، اليوم الجمعة، منشورا عبر قناته على تطبيق "تلغرام" حول اجتماعه مع السفير الروسي لدى كاراكاس.
وكتب خيل عن الاجتماع: "اتفقنا على أهمية الدعوة المشتركة للحوار والدبلوماسية واحترام الأعراف الدولية وسيادة الدول، باعتبارها السبل الوحيدة لتطوير علاقات ثنائية ودولية بناءة. ونواصل العمل على برنامج تعاون بين بلدينا".
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "أي بي سي"، نقلاً عن مصادر مطلعة على موقف البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة تطالب الحكومة الفنزويلية الجديدة بالتخلي عن التعاون مع روسيا والصين وإيران وكوبا". ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، هذه التقارير الإعلامية أو تنفيها.
وصرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بأن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تلعب روسيا وإيران، "دورًا مؤثرًا" في فنزويلا، على حد قوله.