ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي، "ينص مشروع القانون الاتحادي على التصديق على الاتفاقية الموقّعة بين روسيا الاتحادية وجمهورية جيبوتي، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والموقّعة في موسكو بتاريخ 27 أغسطس (آب) 2025".وتنص التعليمات التنفيذية لمشروع القانون على أنه "وفقًا للاتفاقية، يقدم الطرفان لبعضهما بعضا المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية إذا كان الفعل، الذي تم تلقي طلب المساعدة القانونية بشأنه يعاقب عليه جنائيًا بموجب تشريعات كلا الطرفين".وسبق ذلك تبادلات نشطة للوفود على مستوى وزارات التعليم، وعمل مشترك مع الشركاء الجيبوتيين لإطلاق دورات اللغة الروسية لممثلي الحرس الجمهوري الجيبوتي، فضلا عن افتتاح مركز التعليم المفتوح في سبتمبر/ أيلول 2024.وتم استقبال هذه المشاريع بشكل إيجابي، ليس فقط من قبل قيادة البلاد، ولكن أيضًا من قبل المواطنين العاديين. ووفقا للسفير الروسي في جيبوتي ميخائيل غولوفانوف، نشهد اهتمامًا كبيرًا وطلبًا كبيرًا على الدورات الدراسية بين أطفال المدارس الجيبوتية.
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، اتفاقية مع جيبوتي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، للتصديق عليها.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي، "ينص مشروع القانون الاتحادي على التصديق على الاتفاقية الموقّعة بين روسيا الاتحادية وجمهورية جيبوتي، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والموقّعة في موسكو بتاريخ 27 أغسطس (آب) 2025".

كما تنص الاتفاقية على رفض المساعدة القانونية، على وجه الخصوص، إذا كان من شأن تلبية طلب المساعدة القانونية الإضرار بسيادة الطرف المطلوب منه المساعدة أو أمنه أو نظامه العام أو غير ذلك من المصالح الأساسية أو إذا كان تلبيته يتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريعات الطرف المطلوب منه المساعدة أو لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية.

وتنص التعليمات التنفيذية لمشروع القانون على أنه "وفقًا للاتفاقية، يقدم الطرفان لبعضهما بعضا المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية إذا كان الفعل، الذي تم تلقي طلب المساعدة القانونية بشأنه يعاقب عليه جنائيًا بموجب تشريعات كلا الطرفين".

وترأس وزير التعليم الروسي سيرغي كرافستوف، يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2025، وفدا روسيا بزيارة عمل إلى جيبوتي، وذلك من أجل تحسين العلاقات الروسية الجيبوتية.

وسبق ذلك تبادلات نشطة للوفود على مستوى وزارات التعليم، وعمل مشترك مع الشركاء الجيبوتيين لإطلاق دورات اللغة الروسية لممثلي الحرس الجمهوري الجيبوتي، فضلا عن افتتاح مركز التعليم المفتوح في سبتمبر/ أيلول 2024.
وتم استقبال هذه المشاريع بشكل إيجابي، ليس فقط من قبل قيادة البلاد، ولكن أيضًا من قبل المواطنين العاديين. ووفقا للسفير الروسي في جيبوتي ميخائيل غولوفانوف، نشهد اهتمامًا كبيرًا وطلبًا كبيرًا على الدورات الدراسية بين أطفال المدارس الجيبوتية.
