https://sarabic.ae/20250423/السيسي-يزور-جيبوتي-لتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1099831280.html

السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جيبوتي، اليوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت الزيارة لتعميق أواصر التعاون... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T16:58+0000

2025-04-23T16:58+0000

2025-04-23T16:58+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

جيبوتي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg

وقالت صحيفة "الشروق" إن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أجريا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما ناقشا سبل مكافحة التطرف والإرهاب.أعرب الرئيس السيسي عن تهنئة مصر لجيبوتي لفوز وزير خارجيتها السابق محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده لترشيح مصر ممثلاً في شخص الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.أعلن الجانبان عن إطلاق مبادرة مشتركة لأمن الطاقة في جيبوتي، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية في قرية "عمر جكع" ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة. كما ناقشا مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما في ذلك توسعة ميناء "دوراله" والطريق البري RN18.تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي وتخصيص مساحة 150 ألف متر مربع للشركات المصرية في المنطقة الحرة بجيبوتي. كما وجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في جيبوتي.رحب الجانبان بمبادرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية تابع للأزهر في جيبوتي. وفي المجال الصحي، أشادا بإرسال قوافل طبية مصرية متخصصة، والتأكيد على الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.وأشاد الرئيسان بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والشباب والرياضة والتعليم العالي والإعلام. كما رحبا بمشروع تطوير استاد "حسن جوليد" الرياضي.كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مع التركيز على دعم استقرار الصومال والسودان وجنوب السودان. كما شددا على أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي محاولات لزعزعة استقراره.وأدان الرئيسان العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات.وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الجيبوتي على حفاوة الاستقبال، ودعاه لزيارة مصر في القريب العاجل، في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

https://sarabic.ae/20250414/السيسي-يوقع-اتفاقيات-استثمارية-مع-قطر-بقيمة-7-مليار-و500-مليون-دولار-1099534941.html

https://sarabic.ae/20250412/السيسي-ونظيره-الإندونيسي-يعلنان-رفع-العلاقات-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1099486976.html

مصر

جيبوتي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الأخبار