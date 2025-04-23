https://sarabic.ae/20250423/السيسي-يزور-جيبوتي-لتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1099831280.html
السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جيبوتي، اليوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت الزيارة لتعميق أواصر التعاون... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T16:58+0000
2025-04-23T16:58+0000
2025-04-23T16:58+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
جيبوتي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg
وقالت صحيفة "الشروق" إن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أجريا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما ناقشا سبل مكافحة التطرف والإرهاب.أعرب الرئيس السيسي عن تهنئة مصر لجيبوتي لفوز وزير خارجيتها السابق محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده لترشيح مصر ممثلاً في شخص الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.أعلن الجانبان عن إطلاق مبادرة مشتركة لأمن الطاقة في جيبوتي، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية في قرية "عمر جكع" ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة. كما ناقشا مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما في ذلك توسعة ميناء "دوراله" والطريق البري RN18.تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي وتخصيص مساحة 150 ألف متر مربع للشركات المصرية في المنطقة الحرة بجيبوتي. كما وجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في جيبوتي.رحب الجانبان بمبادرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية تابع للأزهر في جيبوتي. وفي المجال الصحي، أشادا بإرسال قوافل طبية مصرية متخصصة، والتأكيد على الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.وأشاد الرئيسان بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والشباب والرياضة والتعليم العالي والإعلام. كما رحبا بمشروع تطوير استاد "حسن جوليد" الرياضي.كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مع التركيز على دعم استقرار الصومال والسودان وجنوب السودان. كما شددا على أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي محاولات لزعزعة استقراره.وأدان الرئيسان العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات.وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الجيبوتي على حفاوة الاستقبال، ودعاه لزيارة مصر في القريب العاجل، في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
https://sarabic.ae/20250414/السيسي-يوقع-اتفاقيات-استثمارية-مع-قطر-بقيمة-7-مليار-و500-مليون-دولار-1099534941.html
https://sarabic.ae/20250412/السيسي-ونظيره-الإندونيسي-يعلنان-رفع-العلاقات-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1099486976.html
مصر
جيبوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc01d87e04e5d74d4a2c1f277b943dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الأخبار
السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جيبوتي، اليوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت الزيارة لتعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بين مصر وجيبوتي.
وقالت صحيفة
"الشروق" إن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أجريا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما ناقشا سبل مكافحة التطرف والإرهاب.
أعرب الرئيس السيسي عن تهنئة مصر لجيبوتي لفوز وزير خارجيتها السابق محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده لترشيح مصر ممثلاً في شخص الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
أعلن الجانبان عن إطلاق مبادرة مشتركة لأمن الطاقة في جيبوتي، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية
في قرية "عمر جكع" ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة. كما ناقشا مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما في ذلك توسعة ميناء "دوراله" والطريق البري RN18.
تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي وتخصيص مساحة 150 ألف متر مربع للشركات المصرية في المنطقة الحرة بجيبوتي. كما وجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في جيبوتي.
رحب الجانبان بمبادرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية تابع للأزهر في جيبوتي. وفي المجال الصحي، أشادا بإرسال قوافل طبية مصرية متخصصة، والتأكيد على الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.
وأشاد الرئيسان بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والشباب والرياضة والتعليم العالي والإعلام. كما رحبا بمشروع تطوير استاد "حسن جوليد" الرياضي.
كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مع التركيز على دعم استقرار الصومال والسودان وجنوب السودان. كما شددا على أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي محاولات لزعزعة استقراره.
وأدان الرئيسان العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات.
وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الجيبوتي على حفاوة الاستقبال، ودعاه لزيارة مصر في القريب العاجل، في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.