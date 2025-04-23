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السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جيبوتي، اليوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت الزيارة لتعميق أواصر التعاون... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T16:58+0000
2025-04-23T16:58+0000
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وقالت صحيفة "الشروق" إن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أجريا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما ناقشا سبل مكافحة التطرف والإرهاب.أعرب الرئيس السيسي عن تهنئة مصر لجيبوتي لفوز وزير خارجيتها السابق محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده لترشيح مصر ممثلاً في شخص الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.أعلن الجانبان عن إطلاق مبادرة مشتركة لأمن الطاقة في جيبوتي، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية في قرية "عمر جكع" ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة. كما ناقشا مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما في ذلك توسعة ميناء "دوراله" والطريق البري RN18.تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي وتخصيص مساحة 150 ألف متر مربع للشركات المصرية في المنطقة الحرة بجيبوتي. كما وجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في جيبوتي.رحب الجانبان بمبادرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية تابع للأزهر في جيبوتي. وفي المجال الصحي، أشادا بإرسال قوافل طبية مصرية متخصصة، والتأكيد على الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.وأشاد الرئيسان بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والشباب والرياضة والتعليم العالي والإعلام. كما رحبا بمشروع تطوير استاد "حسن جوليد" الرياضي.كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مع التركيز على دعم استقرار الصومال والسودان وجنوب السودان. كما شددا على أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي محاولات لزعزعة استقراره.وأدان الرئيسان العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات.وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الجيبوتي على حفاوة الاستقبال، ودعاه لزيارة مصر في القريب العاجل، في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
https://sarabic.ae/20250414/السيسي-يوقع-اتفاقيات-استثمارية-مع-قطر-بقيمة-7-مليار-و500-مليون-دولار-1099534941.html
https://sarabic.ae/20250412/السيسي-ونظيره-الإندونيسي-يعلنان-رفع-العلاقات-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1099486976.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الأخبار

السيسي يزور جيبوتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

16:58 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جيبوتي، اليوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت الزيارة لتعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بين مصر وجيبوتي.
وقالت صحيفة "الشروق" إن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أجريا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما ناقشا سبل مكافحة التطرف والإرهاب.
أعرب الرئيس السيسي عن تهنئة مصر لجيبوتي لفوز وزير خارجيتها السابق محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده لترشيح مصر ممثلاً في شخص الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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14 أبريل, 12:51 GMT
أعلن الجانبان عن إطلاق مبادرة مشتركة لأمن الطاقة في جيبوتي، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية في قرية "عمر جكع" ومشاريع أخرى للطاقة المتجددة. كما ناقشا مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما في ذلك توسعة ميناء "دوراله" والطريق البري RN18.
تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي وتخصيص مساحة 150 ألف متر مربع للشركات المصرية في المنطقة الحرة بجيبوتي. كما وجه الرئيسان بإتمام الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في جيبوتي.
رحب الجانبان بمبادرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية تابع للأزهر في جيبوتي. وفي المجال الصحي، أشادا بإرسال قوافل طبية مصرية متخصصة، والتأكيد على الإسراع في تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي.
وأشاد الرئيسان بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والشباب والرياضة والتعليم العالي والإعلام. كما رحبا بمشروع تطوير استاد "حسن جوليد" الرياضي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
السيسي ونظيره الإندونيسي يعلنان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
12 أبريل, 14:58 GMT
كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مع التركيز على دعم استقرار الصومال والسودان وجنوب السودان. كما شددا على أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي محاولات لزعزعة استقراره.
وأدان الرئيسان العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما دعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات.
وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الجيبوتي على حفاوة الاستقبال، ودعاه لزيارة مصر في القريب العاجل، في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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