https://sarabic.ae/20260109/ترامب-الولايات-المتحدة-مستعدة-لبيع-النفط-لروسيا-1109075985.html

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لبيع النفط لروسيا

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لبيع النفط لروسيا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة منفتحة على بيع النفط لكل من روسيا والصين 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T22:25+0000

2026-01-09T22:25+0000

2026-01-09T22:25+0000

ترامب

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg

وأوضح ترامب، خلال اجتماع مع رؤساء شركات النفط والغاز الأمريكية: "يمكن للصين أن تشتري منا من النفط بقدر ما تشاء، سواء هناك (في فنزويلا) أو في الولايات المتحدة، ويمكن لروسيا أن تحصل منا على كل النفط الذي تحتاجه. نعم، هم يحبون النفط، رغم أنهم ينتجونه بأنفسهم بكميات كبيرة. لكن الصين وروسيا وجميع الآخرين يمكنهم القدوم إلينا، وسنكون منفتحين على الأعمال التجارية تقريبًا على الفور".وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصين تحتاج إلى كميات كبيرة من النفط، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتزويدها به.والأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي، بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، على أن يتم بيعه بسعره في السوق.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، والخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتمُ بيعُ هذا النفط بسعره في السوق".وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

https://sarabic.ae/20260107/ترامب-سلطات-فنزويلا-ستسلم-ما-بين-30-و50-مليون-برميل-من-النفط-عالي-الجودة-لأمريكا-1108976419.html

https://sarabic.ae/20260109/الخارجية-الفنزويلية-كاراكاس-وموسكو-تواصلان-العمل-على-أجندة-تعاون-بين-البلدين-1109072102.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية