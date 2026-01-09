https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يعلن-بدء-ضربات-برية-أمريكية-ضد-عصابات-المخدرات-في-المكسيك-1109069182.html
وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شون هانيتي، على قناة "فوكس نيوز": "لقد أوقفنا 97% من تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بضرب العصابات على البر. عصابات المخدرات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ما حدث لهذا البلد".مع ذلك، لم يحدد ترامب إطارًا زمنيًا محتملًا لهذه الضربات أو الدول، التي قد تتأثر بها في المنطقة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.
ترامب يعلن عزم بلاده شن ضربات برية ضد "عصابات المخدرات" في المكسيك
17:16 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 17:17 GMT 09.01.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تحوّل العمليات الأمريكية إلى عمليات برية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، مصرحًا بأنه يعتقد أن "هذه العصابات تسيطر فعليًا على المكسيك"، وفق تعبيره.
وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شون هانيتي، على قناة "فوكس نيوز": "لقد أوقفنا 97% من تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بضرب العصابات على البر. عصابات المخدرات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ما حدث لهذا البلد".
مع ذلك، لم يحدد ترامب إطارًا زمنيًا محتملًا لهذه الضربات أو الدول، التي قد تتأثر بها في المنطقة.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.
وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".
وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفًا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.