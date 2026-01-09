https://sarabic.ae/20260109/عراقجي-يتحدث-عن-الوضع-في-بلاده-1109066161.html

عراقجي يتحدث عن الوضع في بلاده

ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني، "يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان، وفي... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "أريد أن أضعكم في صورة ما يجري حاليًا في بعض المناطق الإيرانية وفي الشوارع الإيرانية. ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان وفي شوارع لبنان، والسبب وراءه كان ارتفاع سعر العملة الصعبة في لبنان، ما أدى إلى خروج الناس في تظاهرات واضطرابات في البلاد".وأشار وزير الخارجية الإيراني بالقول: "يحاولون جاهدين تحويل هذه الاضطرابات أو الاحتجاجات من السلمية إلى حالة من العنف، والدليل على ذلك هو التصريحات المتعددة الصادرة على لسان الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين".وأضاف عراقجي: "نذكّر السيد بومبيو، بأن الشعب الإيراني يحتفل بعيده في رأس السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، وليس في السنة الميلادية، والنقطة الأهم هي هذا الاعتراف والإقرار الصادر عنه بدعم هذه التظاهرات والاحتجاجات في إيران".وفيما يخص التدخل العسكري واحتمال نشوب مثل هذا التدخل ضد إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني بالقول: "نعتبر أن هذا الاحتمال ضئيل وضعيف، لأن التجربة التي خاضوها في الماضي كانت تجربة فاشلة نهائيًا، ومهما كرروها ستكون النتيجة ذاتها".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس، قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".

