عراقجي يتحدث عن الوضع في بلاده
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني، "يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان، وفي...
وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "أريد أن أضعكم في صورة ما يجري حاليًا في بعض المناطق الإيرانية وفي الشوارع الإيرانية. ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان وفي شوارع لبنان، والسبب وراءه كان ارتفاع سعر العملة الصعبة في لبنان، ما أدى إلى خروج الناس في تظاهرات واضطرابات في البلاد".وأشار وزير الخارجية الإيراني بالقول: "يحاولون جاهدين تحويل هذه الاضطرابات أو الاحتجاجات من السلمية إلى حالة من العنف، والدليل على ذلك هو التصريحات المتعددة الصادرة على لسان الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين".وأضاف عراقجي: "نذكّر السيد بومبيو، بأن الشعب الإيراني يحتفل بعيده في رأس السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، وليس في السنة الميلادية، والنقطة الأهم هي هذا الاعتراف والإقرار الصادر عنه بدعم هذه التظاهرات والاحتجاجات في إيران".وفيما يخص التدخل العسكري واحتمال نشوب مثل هذا التدخل ضد إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني بالقول: "نعتبر أن هذا الاحتمال ضئيل وضعيف، لأن التجربة التي خاضوها في الماضي كانت تجربة فاشلة نهائيًا، ومهما كرروها ستكون النتيجة ذاتها".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس، قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني، "يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان، وفي شوارع لبنان"، وفق تعبيره.
وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "أريد أن أضعكم في صورة ما يجري حاليًا في بعض المناطق الإيرانية وفي الشوارع الإيرانية. ما يجري حاليًا من تطورات في الداخل الإيراني يشبه إلى حدٍّ كبير ما جرى في عام 2023 في لبنان وفي شوارع لبنان، والسبب وراءه كان ارتفاع سعر العملة الصعبة في لبنان، ما أدى إلى خروج الناس في تظاهرات واضطرابات في البلاد".
وتابع عراقجي: المشكلة ذاتها نواجهها حاليًا في إيران، وبالسبب المذكور. وحاليًا، تفاديًا لمثل هذه المشكلة، بدأت الحكومة في الحقيقة تتحاور وتتشاور مع مختلف مكوّنات الشعب الإيراني لحلحلة وتسوية هذه المشاكل، إلا أن هناك فرقًا بين ما حصل سابقًا وما يحصل حاليًا، وهو ما صرّح به الأمريكيون والجانب الإسرائيلي، بأن لديهم ضلوعًا مباشرًا وتدخلًا مباشرًا في هذه الاضطرابات الحالية في إيران".
وأشار وزير الخارجية الإيراني بالقول: "يحاولون جاهدين تحويل هذه الاضطرابات أو الاحتجاجات من السلمية إلى حالة من العنف، والدليل على ذلك هو التصريحات المتعددة الصادرة على لسان الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين".
وأردف: "نموذج واضح من هذه التصريحات صدر قبل أيام عن السيد بومبيو (ماركو وزير الخارجية الأمريكي)، الذي كان في الولاية الأولى لترامب (دونالد الرئيس الأمريكي الحالي)، رئيسًا لوكالة الـ"سي آي أيه" (وكالة الاستخبارات الأمريكية)، إذ غرّد بتغريدة فحواها ومضمونها كالتالي: "أهنئ في السنة الميلادية الجديدة كل هؤلاء الإيرانيين المحتجين والمتظاهرين في الشوارع الإيرانية، إلى جانب عملاء الموساد، الذين هم في الحقيقة معهم وإلى جانبهم".
وأضاف عراقجي: "نذكّر السيد بومبيو، بأن الشعب الإيراني يحتفل بعيده في رأس السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، وليس في السنة الميلادية، والنقطة الأهم هي هذا الاعتراف والإقرار الصادر عنه بدعم هذه التظاهرات والاحتجاجات في إيران".
وفيما يخص التدخل العسكري واحتمال نشوب مثل هذا التدخل ضد إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني بالقول: "نعتبر أن هذا الاحتمال ضئيل وضعيف، لأن التجربة التي خاضوها في الماضي كانت تجربة فاشلة نهائيًا، ومهما كرروها ستكون النتيجة ذاتها".
واتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل مباشر، بـ"تنظيم وتدبير الاضطرابات وأعمال الشغب، التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس، قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات
، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".