قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/قتيل-و38-مفقودا-على-الأقل-بانهيار-مكب-نفايات-في-الفلبين--1109046422.html
قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين
قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات المحلية بمدينة سيبو بالفلبين الوسطى، اليوم الجمعة، أن انهيار جبل من النفايات في مكب بالمدينة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وترك 38... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T05:12+0000
2026-01-09T05:20+0000
الفلبين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103224/80/1032248029_0:113:2001:1238_1920x0_80_0_0_43ec95f83d55e10c0e45791473e176ed.jpg
وقال عمدة مدينة سيبو، نيستور أرشيفال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جميع فرق الاستجابة لا تزال ملتزمة بالكامل بعمليات البحث والاسترجاع لتحديد مكان الأشخاص المفقودين المتبقين".وقال جويل غارغانيرا، مستشار مجلس مدينة سيبو ورئيس لجنة البيئة في المجلس، إن الحادث قد يكون قد وقع فجأة، لكنه على الأرجح نتيجة لممارسات إدارة نفايات سيئة.وأضاف غارغانيرا لصحيفة "ذا فريمان" المحلية: "كان المشغلون يقصّون في الجبل، يستخرجون التربة، ثم يكدسون النفايات لتشكيل جبل آخر من النفايات".وقامت فرق الإنقاذ بسحب 12 عاملاً مصاباً من عمال النظافة من الحطام في مكب بيناليو، وتم نقلهم لاحقاً إلى المستشفى. ويُعتقد أن معظم الضحايا هم من عمال المكب، ولا يزال سبب الانهيار غير واضح، بحسب السلطات.وتم نشر نحو 300 شخص من مختلف الوكالات الحكومية والجماعات المدنية في المكب المملوك للقطاع الخاص. كما شوهدت عدة حفارات وسيارات إسعاف وفرق إطفاء في الموقع.وتعد المكبات شائعة في المدن الكبرى في الفلبين مثل سيبو، التي تُعد مركزاً تجارياً وبوابة للنقل في جزر فيساياس، وهي الجزر الوسطى لأرخبيل البلاد.
https://sarabic.ae/20251110/1106923796.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103224/80/1032248029_3:0:1960:1468_1920x0_80_0_0_0a5c6330d8bb02f2c98ca9914630197b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن
الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن

قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين

05:12 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 09.01.2026)
© AP Photo / Ciaran Faheyسيارة إسعاف في فرنسا
سيارة إسعاف في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ciaran Fahey
تابعنا عبر
أفادت السلطات المحلية بمدينة سيبو بالفلبين الوسطى، اليوم الجمعة، أن انهيار جبل من النفايات في مكب بالمدينة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وترك 38 شخصاً في عداد المفقودين.
وقال عمدة مدينة سيبو، نيستور أرشيفال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جميع فرق الاستجابة لا تزال ملتزمة بالكامل بعمليات البحث والاسترجاع لتحديد مكان الأشخاص المفقودين المتبقين".
وقال جويل غارغانيرا، مستشار مجلس مدينة سيبو ورئيس لجنة البيئة في المجلس، إن الحادث قد يكون قد وقع فجأة، لكنه على الأرجح نتيجة لممارسات إدارة نفايات سيئة.
وأضاف غارغانيرا لصحيفة "ذا فريمان" المحلية: "كان المشغلون يقصّون في الجبل، يستخرجون التربة، ثم يكدسون النفايات لتشكيل جبل آخر من النفايات".
Жители осматривают шоссе, разрушенное во время супертайфуна Фунг-вонг в Дипакулао, провинция Аврора, Филиппины - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
وسائط متعددة
صور ترصد الدمار الذي أحدثه إعصار "فونغ وونغ" في الفلبين
10 نوفمبر 2025, 10:13 GMT
وقامت فرق الإنقاذ بسحب 12 عاملاً مصاباً من عمال النظافة من الحطام في مكب بيناليو، وتم نقلهم لاحقاً إلى المستشفى. ويُعتقد أن معظم الضحايا هم من عمال المكب، ولا يزال سبب الانهيار غير واضح، بحسب السلطات.
وتم نشر نحو 300 شخص من مختلف الوكالات الحكومية والجماعات المدنية في المكب المملوك للقطاع الخاص. كما شوهدت عدة حفارات وسيارات إسعاف وفرق إطفاء في الموقع.
وتعد المكبات شائعة في المدن الكبرى في الفلبين مثل سيبو، التي تُعد مركزاً تجارياً وبوابة للنقل في جزر فيساياس، وهي الجزر الوسطى لأرخبيل البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала