قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين
قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين
أفادت السلطات المحلية بمدينة سيبو بالفلبين الوسطى، اليوم الجمعة، أن انهيار جبل من النفايات في مكب بالمدينة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وترك 38... 09.01.2026
وقال عمدة مدينة سيبو، نيستور أرشيفال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جميع فرق الاستجابة لا تزال ملتزمة بالكامل بعمليات البحث والاسترجاع لتحديد مكان الأشخاص المفقودين المتبقين".وقال جويل غارغانيرا، مستشار مجلس مدينة سيبو ورئيس لجنة البيئة في المجلس، إن الحادث قد يكون قد وقع فجأة، لكنه على الأرجح نتيجة لممارسات إدارة نفايات سيئة.وأضاف غارغانيرا لصحيفة "ذا فريمان" المحلية: "كان المشغلون يقصّون في الجبل، يستخرجون التربة، ثم يكدسون النفايات لتشكيل جبل آخر من النفايات".وقامت فرق الإنقاذ بسحب 12 عاملاً مصاباً من عمال النظافة من الحطام في مكب بيناليو، وتم نقلهم لاحقاً إلى المستشفى. ويُعتقد أن معظم الضحايا هم من عمال المكب، ولا يزال سبب الانهيار غير واضح، بحسب السلطات.وتم نشر نحو 300 شخص من مختلف الوكالات الحكومية والجماعات المدنية في المكب المملوك للقطاع الخاص. كما شوهدت عدة حفارات وسيارات إسعاف وفرق إطفاء في الموقع.وتعد المكبات شائعة في المدن الكبرى في الفلبين مثل سيبو، التي تُعد مركزاً تجارياً وبوابة للنقل في جزر فيساياس، وهي الجزر الوسطى لأرخبيل البلاد.
قتيل و38 مفقودا على الأقل بانهيار مكب نفايات في الفلبين
05:12 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 09.01.2026)
أفادت السلطات المحلية بمدينة سيبو بالفلبين الوسطى، اليوم الجمعة، أن انهيار جبل من النفايات في مكب بالمدينة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وترك 38 شخصاً في عداد المفقودين.
وقال عمدة مدينة سيبو، نيستور أرشيفال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جميع فرق الاستجابة لا تزال ملتزمة بالكامل بعمليات البحث والاسترجاع لتحديد مكان الأشخاص المفقودين المتبقين".
وقال جويل غارغانيرا، مستشار مجلس مدينة سيبو ورئيس لجنة البيئة في المجلس، إن الحادث قد يكون قد وقع فجأة، لكنه على الأرجح نتيجة لممارسات إدارة نفايات سيئة.
وأضاف غارغانيرا لصحيفة "ذا فريمان" المحلية: "كان المشغلون يقصّون في الجبل، يستخرجون التربة، ثم يكدسون النفايات لتشكيل جبل آخر من النفايات".
وقامت فرق الإنقاذ بسحب 12 عاملاً مصاباً
من عمال النظافة من الحطام في مكب بيناليو، وتم نقلهم لاحقاً إلى المستشفى. ويُعتقد أن معظم الضحايا هم من عمال المكب، ولا يزال سبب الانهيار غير واضح، بحسب السلطات.
وتم نشر نحو 300 شخص من مختلف الوكالات الحكومية والجماعات المدنية في المكب المملوك للقطاع الخاص. كما شوهدت عدة حفارات وسيارات إسعاف وفرق إطفاء في الموقع.
وتعد المكبات شائعة في المدن الكبرى في الفلبين مثل سيبو، التي تُعد مركزاً تجارياً وبوابة للنقل في جزر فيساياس، وهي الجزر الوسطى لأرخبيل البلاد.