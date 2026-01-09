https://sarabic.ae/20260109/كيف-تحولت-تونس-الى-قطب-طبي-إقليمي-متنوع-1109074257.html

كيف تحولت تونس الى قطب طبي إقليمي متنوع؟

في السنوات الأخيرة، برزت تونس كقطب طبي إقليمي بفضل كفاءاتها الطبية وشبه الطبية، مدعومة بسلسلة من النجاحات النوعية، خاصة في إنجاز عمليات جراحية متقدمة سجلت لأول... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ومكّن هذا التقدم البلاد من استقطاب أعداد متزايدة من المرضى الأجانب، إلى جانب احتضان ملتقيات ومؤتمرات دولية في المجال الصحي، ما عزز موقع تونس التنافسي على الصعيد العالمي، وفتح أمامها آفاق منافسة مباشرة مع وجهات طبية رائدة مثل فرنسا.ويرى عدد من الخبراء في الشأنين الاقتصادي والسياحي أن هذا التطور الطبي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع آفاق التشغيل أمام الأطباء الشبان، والمساهمة في الحد من هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج.وكانت تونس احتضنت أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 منتدى دوليا حول الطب الصيني الأفريقي، بمشاركة أكثر من 500 خبير و130 مختصا من الصين، إلى جانب وفود تمثل 15 دولة أفريقية.ويهدف المنتدى إلى إرساء منصة استراتيجية ثلاثية لإعادة التفكير في طب المستقبل، وتسليط الضوء على دور الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التأكيد على أهمية بناء سيادة صحية أفريقية مستدامة وشاملة.وخلال أشغال المنتدى، أعلن وزير الصحة التونسي عن توقيع مذكرة تفاهم مع ليو سيشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، تتعلق بمشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، وسط البلاد.ومن المنتظر أن تتحول هذه المدينة إلى قطب طبي وعلمي متكامل، يقدم خدمات صحية متطورة على المستويين الوطني والإقليمي، ويعزز مكانة تونس كوجهة طبية رائدة في المنطقة.تونس ثاني وجهة عالمية في السياحة الاستشفائيةوفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير في التنمية والصحة المستدامة وجودة الحياة، الدكتور عبد الرزاق بوشهدة، أن "قطاع السياحة العلاجية والطبية يشهد خلال السنوات الأخيرة تنافسا متزايدا بين عدد من الدول، من بينها تونس"، مشيرا إلى أن "هذا القطاع بات يساهم بنحو 50 بالمائة من عائدات السياحة"، وفق تقديره.وأوضح بوشهدة أن "التعاون الدولي في المجال الصحي مكّن تونس من تحقيق تقدم لافت، وساهم في تسهيل تنقل الطلبة المختصين في الطب إلى عدد من دول الشرق، في إطار توجه تونسي لتنويع الشراكات الصحية والعلمية مع هذه البلدان".وكشف المتحدث أن "مؤتمر الصحة الشاملة، الذي تستعد تونس لاحتضانه قريبا بمشاركة وفود من عدة دول أجنبية، سيمثل فرصة إضافية لتعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات الطبية التي بدأت تدعم المستشفيات التونسية".كما سيساهم المؤتمر، وفقا لبوشهدة، "في تحسين جودة الرعاية الصحية عبر الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وتثبيت موقع تونس كمركز إقليمي رائد في مجال السياحة الطبية والعلاجية".قطب طبي إقليمي متنوعوتعد مراكز العلاج بمياه البحر في تونس من أبرز ركائز السياحة العلاجية وأكثرها تنظيما وقدرة على استقطاب الزوار الأجانب، وهو ما أكده مالك مشروع محطة استشفائية في محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، الدكتور توفيق خلف الله، الذي أشار إلى أن تونس "تطمح بجدية إلى افتكاك المرتبة الأولى عالميا خلال السنوات القادمة، بفضل التوسع المتواصل في عدد المراكز وتحسن مستوى الخدمات المقدمة".وأضاف خلف الله، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تمتلك مختلف الاختصاصات في علوم الصحة، وهي ميزة تضعها في موقع متقدم مقارنة بعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط".وتابع أن "البلاد تنفرد بعديد الامتيازات، لا سيما في مجالي الطب التجميلي والسياحة العلاجية، بفضل كفاءات طبية عالية المستوى تحظى بسمعة دولية".وتتجاوز العائدات الإجمالية للسياحة العلاجية في تونس، وفق تقديرات مهنيين في القطاع، المليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 330 مليون دولار، وهي أرقام تعكس الوزن المتزايد لهذا النشاط في الاقتصاد الوطني.ويرى خلف الله، أنه "رغم أن السياحة الطبية باتت تمثل وجهة إفريقية بامتياز، فإن الترويج لهذا المورد الاستراتيجي لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى مزيد من الاستثمار في التسويق والاتصال الخارجي".وتعد السياحة العلاجية في تونس من القطاعات التي راكمت فيها البلاد خبرات طويلة، سواء عبر المصحات الخاصة المجهزة بتقنيات حديثة وكفاءات طبية وشبه طبية مشهود لها دوليا، أو من خلال مراكز الاستشفاء الطبيعي، خاصة تلك المنتشرة على طول السواحل التونسية، والتي تجمع بين العلاج والوجهة السياحية.السياحة الطبية ركيزة للاقتصادوفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي، ماهر قعيدة، بأن "تونس تمتلك مقومات ذات جودة عالمية، إلى جانب كفاءات طبية عالية، ما مكّنها من استقطاب أعداد قياسية من المرضى الأجانب، وساهم بشكل مباشر في تحسين العائدات السياحية للبلاد".وأوضح قعيدة أن "تنويع العرض السياحي، ولا سيما في مجالي السياحة الاستشفائية والصحية، ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على الاقتصاد التونسي، من خلال خلق مواطن شغل جديدة وفتح آفاق أوسع أمام الأطباء التونسيين في اختصاصات طبية مختلفة".وذهب قعيدة إلى القول إن "الشراكات الصحية التي أبرمتها تونس مع عدد من الدول أسهمت في إرساء تعاون دولي فعّال، من خلال إدخال كوريا الجنوبية لتقنيات طبية متقدمة، على غرار الجراحة الروبوتية، إضافة إلى تركيز كل من السعودية والصين على استثمارات هيكلية ثقيلة في القطاع الصحي".وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "تونس تعد ثاني أكبر وجهة عالمية للعلاج بمياه البحر، بفضل امتلاكها موارد مائية عميقة ذات جودة سياحية واستشفائية عالية، فضلا عن توفر وحدات سياحية متخصصة في هذا النوع من العلاج، ما يعزز مكانتها كوجهة طبية واستشفائية رائدة على المستوى الدولي".

