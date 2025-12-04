https://sarabic.ae/20251204/البنك-المركزي-التونسي-يعزز-شراكته-مع-البنك-الأفريقي-للتصدير-هل-تنعكس-هذه-الخطوة-على-الاقتصاد؟-1107784805.html

البنك المركزي التونسي يعزز شراكته مع البنك الأفريقي للتصدير.. هل تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد؟

البنك المركزي التونسي يعزز شراكته مع البنك الأفريقي للتصدير.. هل تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد؟

يشكّل تعميق التعاون بين تونس والمؤسسات المالية الأفريقية أحد المسارات، التي تعوّل عليها البلاد لتوسيع حضورها الاقتصادي داخل القارة، في ظل حاجة متزايدة لتمويلات...

وفي هذا السياق، برزت الشراكة بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المشار إليه اختصارًا باسم "أفريكسيمبنك"، كإحدى الركائز التي يعاد بناؤها اليوم لدفع الاقتصاد الوطني نحو أسواق واعدة.وجاء اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، بالرئيس الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد جورج إيلومبي، في الآونة الأخيرة، ليؤكد هذا التوجه ويضع أسس مرحلة تعاون أوسع.وخُصّص الاجتماع، وفقًا لبيان البنك المركزي التونسي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، لاستعراض البرامج والآليات التمويلية، التي يوفرها البنك الأفريقي للدول الأعضاء، على غرار خطوط التمويل الموجّهة لدعم الميزانية وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية.كما تناول الجانبان سبل تمكين تونس من الانتفاع الأمثل بهذه الأدوات بما يسهم في بناء استقرار مالي أكثر صلابة وفي دعم نسق الاستثمار.وأعرب البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن اعتزامه فتح مكتب إقليمي له بتونس، في خطوة قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنها ستساعد "على خلق ديناميكية على الساحة المالية التونسية، من خلال تطوير حجم التمويلات المتوقع منحها للمؤسسات التونسية".وفي بداية العام الحالي، كانت مجموعة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أعلنت عن استعدادها لتوفير موارد تمويلية بقيمة 500 مليون دولار، على مراحل، لدعم الصادرات ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب تقديم خطوط تمويل بفوائد تنافسية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 80% من الاقتصاد التونسي.وتكتسي هذه الشراكة أهمية مضاعفة في ظل واقع يقرّ فيه الخبراء بأن الحضور التونسي في السوق الأفريقية "لا يزال محدودًا" مقارنة بالإمكانات المتاحة لديها، رغم التحولات الكبرى التي جعلت أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمار عالميًا.ويرى الخبراء أن المؤسسات المالية القارية، وفي مقدمتها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، تمثل بوابة رئيسية لتونس نحو استعادة موقع تنافسي داخل الفضاء الاقتصادي الأفريقي، عبر توفير تمويلات وضمانات وأدوات دعم قادرة على فتح آفاق جديدة للصادرات والمؤسسات التونسية.ما أهمية هذا البنك؟يرى الخبير الاقتصادي محمود سامي، أن "تعميق الشراكة بين تونس والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لم يعد خيارًا تقنيًا بل تحولًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والانفتاح داخل القارة".وأضاف: "هذا البنك لم يعد مجرد مؤسسة تمويل، بل بوابة لربط الاقتصاد التونسي بديناميكية أفريقية جديدة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات والتجارة البينية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الإعلان المتكرر عن رغبة البنك في تعزيز حضوره بتونس، والحديث عن فتح مكتب إقليمي، يعكس ثقة المؤسسة الأفريقية في دور تونس، كبوابة للشمال الأفريقي وفي قدرتها على لعب وظيفة لوجستية ومالية نحو أسواق جنوب الصحراء". ورأى سامي أن "هذا التطور مهم في ظل منافسة إقليمية متصاعدة على استقطاب التمويلات الأفريقية وعلى تموقع الدول داخل سلاسل القيمة في القارة".وأوضح في هذا السياق أن "هناك برامج مخصصة لتعزيز الصادرات، وأخرى لضمان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أدوات لدفع الاستثمار في البنية التحتية"، وأردف: "المشكلة ليست في توفر هذه البرامج، بل في قدرتنا على تحويلها إلى مشاريع فعلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".ولفت إلى أن "الحضور التونسي في الأسواق الأفريقية ما يزال محتشمًا مقارنة بالإمكانات الهائلة المتاحة، رغم أن القارة أصبحت اليوم أحد أهم فضاءات النمو والاستثمار في العالم". واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الشراكة مع "أفريكسيمبنك" تمنح تونس فرصة لسد جزء من هذا التأخر، خاصة إذا أحسنت المؤسسات المالية والقطاع الخاص التنسيق للاستفادة من التمويلات والضمانات التي يقدمها البنك".وختم قائلًا: "التموقع داخل أفريقيا لم يعد ترفًا، بل ضرورة اقتصادية، و"أفريكسيمبنك" يمكن أن يكون العربة، التي تُسرّع عودة تونس إلى ساحة المنافسة داخل القارة"."مرحلة نوعية من التقارب"وشرح أن "أفريكسيمبنك" يعد أحد أهم البنوك متعددة الأطراف في أفريقيا، نظرًا لدوره في تمويل التجارة وتعزيز الصادرات والاستيراد وتسريع التصنيع عبر القارة، إضافة إلى دعمه المباشر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية".وقال قعيدة: "هذا البنك ليس ممولًا فقط، بل مُيسّر أساسي لاندماج الدول في السوق الأفريقية الموحدة، وهو ما تحتاجه تونس اليوم بشدة".وأضاف أن "انخراط تونس في نظام الدفع والتسوية الأفريقي "PAPSS" سنة 2024، وهو نظام أطلقه "أفريكسيمبنك"، يمثّل نقطة تحول للمصدّرين التونسيين، إذ يسمح بإجراء معاملات مالية مباشرة مع الدول الأفريقية بعملات محلية وبإجراءات دفع أبسط وأسرع".وشدد الخبير الاقتصادي، قائلًا: "وجود آلية دفع موحدة سيسهّل بشكل غير مسبوق التجارة البينية، وسيتيح للمؤسسات التونسية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الولوج إلى أسواق لم تكن ممكنة سابقًا".واعتبر قعيدة أن "اللقاءات المتتالية بين المسؤولين التونسيين وإدارة "أفريكسيمبنك"، سواء في بداية 2025، أو خلال زيارة مسؤوليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، تعبّر عن مرحلة نوعية من التقارب، خصوصًا بعد إعلان البنك استعداده لتوفير تمويلات تقارب 500 مليون دولار موزّعة على مراحل وبفوائد تنافسية".أما من حيث الانعكاسات المحتملة، أكد الخبير أن "تلك التمويلات يمكن أن تحرّك مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتدعم الصادرات التونسية الموجّهة نحو القارة، وتشجع الاستثمار الخاص، مما قد يخلق فرص تشغيل ويعزز النمو الجهوي".لكنه في المقابل، نبّه إلى أن "الاستفادة الحقيقية مرهونة بقدرة تونس على تحديد أولويات واضحة في توجيه التمويلات ومرافقة مؤسساتها لتعزيز تنافسيتها داخل السوق الأفريقية". وختم قعيدة، قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية، لكن النجاح يتطلب وضوح رؤية، ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع، وتنسيقًا فعليًا بين الدولة والقطاع الخاص".عوائق هيكلية تحدّ من توسع تونس في القارةواعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر قعيدة، أن "حضور تونس داخل السوق الأفريقية موجود لكنه أضعف بكثير من قدراتها الحقيقية"، موضحًا أن "المبادلات التجارية مع أفريقيا جنوب الصحراء مثلًا لا تتجاوز 3% من إجمالي التجارة الخارجية، وأن أكثر من 80% من الصادرات التونسية ما تزال متجهة نحو السوق الأوروبية".وشرح قعيدة أن "تونس تمتلك عناصر قوة يمكن أن تجعلها فاعلًا وازنًا في القارة لو أحسنت توظيفها"، وأضاف: "القطاع الصحي التونسي يتمتع بسمعة ممتازة، وهناك طلب متزايد من دول أفريقية على خدمات العلاج والتكوين والتجهيزات الطبية المنتجة في تونس".كما لفت إلى أن "الخبرات الهندسية والمعمارية والرقمية التونسية مطلوبة في غرب ووسط أفريقيا، إضافة إلى قدرة تونس على تصدير منتجات صناعية وغذائية تنافسية مثل الأدوية، مواد البناء، الصناعات الكهربائية، وبعض الآلات الخفيفة".ويرى الخبير الاقتصادي أن "القرب الجغرافي والروابط الثقافية يشكلان بدورهما ميزة نسبية لم تُستثمر بعد بالشكل المطلوب".لكن في المقابل، شدد قعيدة على "وجود عوائق هيكلية تحدّ من توسع تونس في القارة، أبرزها محدودية التمثيل الدبلوماسي والملحقيات التجارية مقارنة بدول كالمغرب وتركيا، إضافة إلى ضعف الربط الجوي والبحري نحو غرب أفريقيا".كما ذكر "بطء انخراط تونس في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ونقص تمويل التصدير خاصة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".ويرى قعيدة أن "قطاعات مثل الصحة، التعليم، التكنولوجيا، الصناعات الدوائية، الكهرباء والإلكترونيات، البناء والخدمات البنكية، قادرة على أن تصبح نقاط تموقع قوية لتونس في القارة، شريطة توفر مرافقة دبلوماسية وتمويلية".وأضاف: "بينما نجحت دول مثل المغرب في بناء شبكات نفوذ مالي ولوجستي داخل القارة، ما تزال تونس تمتلك الكفاءات والجودة، لكنها تفتقر إلى استراتيجية طويلة المدى وإلى وسائل تنفيذ فعالة".واختتم بالقول: "الفرص موجودة أمامنا، لكن الانتقال من الإمكانات إلى الواقع يحتاج قرارًا سياسيًا، دعمًا تمويليًا، ورؤية واضحة للتموقع داخل أفريقيا".

