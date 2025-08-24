المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد خلال 2025
توقع البنك المركزي التونسي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2025، بدعم من الأداء الجيد لقطاعي السياحة والزراعة، إضافة إلى تحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأظهرت تقديرات البنك، الصادرة اليوم الأحد، أن النشاط الصناعي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.3%، وذلك بعد إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
وتسعى تونس، إلى رفع إنتاجها السنوي من الفوسفات إلى 8.5 مليون طن خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولاً إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، في إطار خطة لاستعادة موقعها بين أبرز المصدّرين عالميا، بعد سنوات من الاضطرابات المتكررة في الحوض المنجمي وتعطل الإنتاج، وفقا لوسائل إعلام غربية.
كما أشار البنك المركزي إلى أن قطاع الخدمات سيحقق نمواً بنسبة 2.8%، مدفوعاً بالانتعاش السياحي، حيث يُنتظر أن يصل عدد الزوار إلى نحو 11 مليون سائح هذا العام مقابل 10.3 مليون في العام الماضي.
وفي القطاع الزراعي، توقع البنك نمواً بنسبة 5.1%، بفضل تحسن ملحوظ في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق.
وأكد البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية في القطاعات الرئيسية ستعزز الحركية الاقتصادية وتسهم في بلوغ معدل النمو المستهدف عند 3.2% بنهاية عام 2025.
وتحتل تونس المرتبة 9 في قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025 وفي المرتبة 79 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.