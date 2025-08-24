المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد خلال 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد خلال 2025
توقع البنك المركزي التونسي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2025، بدعم من الأداء الجيد لقطاعي السياحة والزراعة، إضافة إلى تحسن مرتقب في إنتاج...
وأظهرت تقديرات البنك، الصادرة اليوم الأحد، أن النشاط الصناعي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.3%، وذلك بعد إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.كما أشار البنك المركزي إلى أن قطاع الخدمات سيحقق نمواً بنسبة 2.8%، مدفوعاً بالانتعاش السياحي، حيث يُنتظر أن يصل عدد الزوار إلى نحو 11 مليون سائح هذا العام مقابل 10.3 مليون في العام الماضي.وفي القطاع الزراعي، توقع البنك نمواً بنسبة 5.1%، بفضل تحسن ملحوظ في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق.وتحتل تونس المرتبة 9 في قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025 وفي المرتبة 79 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.
المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد خلال 2025

19:46 GMT 24.08.2025
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . Meriem Gdira
تابعنا عبر
توقع البنك المركزي التونسي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2025، بدعم من الأداء الجيد لقطاعي السياحة والزراعة، إضافة إلى تحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأظهرت تقديرات البنك، الصادرة اليوم الأحد، أن النشاط الصناعي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.3%، وذلك بعد إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
وتسعى تونس، إلى رفع إنتاجها السنوي من الفوسفات إلى 8.5 مليون طن خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولاً إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، في إطار خطة لاستعادة موقعها بين أبرز المصدّرين عالميا، بعد سنوات من الاضطرابات المتكررة في الحوض المنجمي وتعطل الإنتاج، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الصناعات التقليدية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
كيف تصدرت الصناعات التقليدية التونسية أسواق المنطقة وأوروبا؟
19 أغسطس, 11:00 GMT
كما أشار البنك المركزي إلى أن قطاع الخدمات سيحقق نمواً بنسبة 2.8%، مدفوعاً بالانتعاش السياحي، حيث يُنتظر أن يصل عدد الزوار إلى نحو 11 مليون سائح هذا العام مقابل 10.3 مليون في العام الماضي.

وفي القطاع الزراعي، توقع البنك نمواً بنسبة 5.1%، بفضل تحسن ملحوظ في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق.

وأكد البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية في القطاعات الرئيسية ستعزز الحركية الاقتصادية وتسهم في بلوغ معدل النمو المستهدف عند 3.2% بنهاية عام 2025.

امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
وسط ضغوط مالية متزايدة.. هل تغير تونس سياستها التجارية؟
19 أبريل, 17:19 GMT
وتحتل تونس المرتبة 9 في قائمة أقوى دول أفريقيا في العام 2025 وفي المرتبة 79 عالميا من حيث القوة، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والنفوذ الثقافي والدبلوماسي، تقع تونس على ساحل البحر المتوسط، وهي حلقة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا، مما يمكنها من لعب دور موازن في السياسة الإقليمية.
