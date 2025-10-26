https://sarabic.ae/20251026/استثناء-المغرب-من-صادرات-التمور-التونسية-هل-هو-قرار-اقتصادي-أم-رسالة-سياسية-1106420438.html

استثناء المغرب من صادرات التمور التونسية.. هل هو قرار اقتصادي أم رسالة سياسية؟

استثناء المغرب من صادرات التمور التونسية.. هل هو قرار اقتصادي أم رسالة سياسية؟

أثار قرار استثناء السوق المغربية من صادرات التمور التونسية جدلا واسعا بالأوساط الاقتصادية في تونس، على الرغم من تأكيد المهنيين التونسيين قدرتهم على تجاوز... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

ويثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان ذو خلفية اقتصادية محضة أم أن له أبعادا سياسية، خصوصا في ظل الجمود الذي يلف هذه العلاقات منذ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة "البوليساريو" عام 2022.وتطور الجدل بعد إصدار المجمع المهني المشترك للتمور، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، قرارا يستثني السوق المغربية من التصدير دون تحديد مدة الاستثناء، وهو ما دفع رئاسة الجمهورية للتدخل ونفي صحة ما تضمنه القرار.وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، لدى استقباله بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، أنه "في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي مساءلة صاحبه ويتضمن إقصاء لإحدى الدول الشقيقة"، في إشارة واضحة إلى المغرب.وكان المجمع المهني المشترك للتمور قد أصدر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بلاغا حدد فيه موعد انطلاق موسم تصدير التمور 2025-2026 ابتداء من يوم الاثنين 13 أكتوبر نحو جميع الأسواق، باستثناء السوق المغربية.وبعد ذلك، أصدر المجمع بلاغا توضيحيا آخر أكد فيه أن تصدير التمور التونسية نحو المغرب سينطلق أواخر الشهر الجاري، بالتشاور مع مختلف المتدخلين.وشهدت صادرات التمور التونسية تراجعا طفيفا بنسبة 6 في المئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من الموسم الحالي 2024-2025 مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2023-2024، وفق المرصد الوطني للفلاحة.تأويل خاطئوفي هذا السياق، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمحافظة توزر، الناصر مقدم، لـ "سبوتنيك"، بأن أغلب التمور المصدرة إلى السوق المغربية هي من صنف "دقلة النور" الرفيع، الذي يتميز بنضجه المتأخر مقارنة بباقي الأصناف.وأضاف مقدم أن أنواع التمور المصدرة إلى المغرب تخضع لرقابة دقيقة وشاملة من قبل فرق متخصصة، وبالتالي لا مجال للتشكيك في جودة التمور التونسية المتجهة إلى الدولة الشقيقة.ولفت إلى أن البلاغ الذي صدر عن المجمع المهني للتمور تم تأويله بشكل خاطئ، حيث كان من المتوقع تنظيم جلسة لاحقة للإعلان عن موعد بداية التصدير إلى المغرب، إلا أن تطورات الأحداث فسرها البعض على أنها مؤشر على قطيعة اقتصادية بين تونس والمغرب.وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة إلى أن مصدري التمور التونسيين على تواصل دائم مع شركائهم في السوق المغربية، الذين تفهموا الخطأ الحاصل في بلاغ المجمع المهني المشترك للتمور، مؤكدا أن العلاقات التونسية المغربية طيبة وأن السوق المغربية تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لتونس.وأضاف مقدم أن الاستعدادات لموسم تصدير التمور التونسية نحو المغرب تسير بشكل طبيعي، ويتم التنسيق لضمان بدء عملية التصدير في أقرب وقت ممكن.وأكد أن صابة التمور لهذه السنة قياسية ومقدرة بـ404 آلاف طن، مشيرا إلى أنه خلال الموسم الماضي تم تصدير 128 ألف طن فقط، مضيفا: "هذه السنة ستكون الصادرات أفضل بكثير، خاصة بالنسبة لمنتوج دقلة النور".لا مساس بالمعاملات الاقتصاديةوفي حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أفاد المحلل السياسي خالد كرونة أن البيان الصادر عن المجمع المهني للتمور لن يؤثر على عمليات التبادل الاقتصادي بين تونس والمغرب، رغم القطيعة الكبرى التي شهدتها العلاقات بين البلدين.وأوضح كرونة أن استثناء المغرب من التصدير مسألة شكلية ولا يمكن أن تعمق الخلاف بين البلدين، خصوصا بعد إعلان الدولة التونسية عدم المساس بالأشقاء المغاربة.وأشار المحلل إلى أن الجدل الحاصل بين تونس والمغرب يعود إلى أواخر عام 2022، ويراه البعض نوعا من القطيعة الدبلوماسية، بعد سلسلة من الأحداث والقرارات التي أدت إلى توتر العلاقات، أبرزها استقبال الرئيس قيس سعيد لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.وأضاف كرونة أن فتور العلاقات لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، حتى لا تتأثر المبادلات الاقتصادية بين البلدين.وأكدت بيانات مكتب الصرف المغربي أن الصادرات المغربية إلى تونس شهدت منذ بداية عام 2025 تراجعا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 3.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم 9.5 في المئة في فبراير/ شباط الماضي.لا مبرر لاستمرار الجمودبدوره، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، أن العلاقات المغربية-التونسية لابد أن تستعيد عافيتها في أقرب وقت ممكن، ولو بشكل تدريجي، لأنه لا يوجد حتى الآن مبرر منطقي أو سياسي لاستمرار الجمود في العلاقات بين البلدين.وتساءل الجورشي عن وضعية المغرب العربي، الذي ما يزال متشتتا حتى الآن، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية الكبرى.وشدد على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، داعيا المغرب والجزائر إلى فتح باب الحوار لتجاوز الخلافات السياسية التي تعيق التقدم المشترك.وأكد المحلل السياسي على أهمية إعادة بناء الثقة بين المغرب وتونس والعمل على تحييد الملفات السياسية الحساسة عن العلاقات الثنائية.وفي هذا الإطار، اختارت تونس في أبريل/ نيسان 2024 الانخراط في آلية تشاور ثلاثية جديدة مع الجزائر وليبيا، لا تشمل المغرب ولا موريتانيا، بهدف تنسيق المواقف حيال ملفات الأمن والاقتصاد والهجرة والطاقة.وخلال اللقاء، اتفق الحاضرون على عقد "قمة مغاربية مصغرة" في طرابلس في المستقبل القريب، دون تحديد تاريخ لها، علما بأن قادة هذه الدول اتفقوا في فبراير/ شباط الماضي على الاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى العواصم الثلاث.

